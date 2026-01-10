İngiltere Premier Lig devi Manchester United, efsane teknik direktörleri Sir Alex Ferguson'un takımdan ayrılmasından beri eski günlerini mumla arıyor. Ligde yıllardır süren kötü gidişat ve harcanan milyonlarca pounda rağmen süren başarısızlık, taraftar grubunun kulüp yönetimine karşı isyan bayrağı açmasına neden oldu.

Takımın efsanesi olan teknik direktör Sir Alex Ferguson'un ayrılmasından beridir 13 senede sadece 7 kupa kazanan Mancherster United, Ferguson'un başarılı günlerine kıyasla güncel halinden dolayı taraftarları tarafından protesto ediliyor. Takımın en büyük taraftar gruplarından The 1958, kulübün mevcut sahiplik yapısına sert tepki gösterdi. Grup, kulüp yönetimine yönelik bir güvensizlik oylaması çağrısı yaparken, kulübün azınlık hissedarı Sir Jim Ratcliffe’i ağır ifadelerle eleştirdi. Taraftarlar, seslerini duyurmak amacıyla 1 Şubat’ta Old Trafford’da oynanacak Fulham karşılaşmasında protesto düzenleyeceklerini duyurdu.

Manchester United efsanesi olan teknik direktör Sir Alex Ferguson

İngiliz basınından The Guardian’da yer alan habere göre; The 1958 grubu, hem kulübün hisselerinin çoğunluğunu elinde tutan ve yönetimde söz sahibi olan Glazer ailesinin hem de Ratcliffe’in kulüpten ayrılmasını talep ediyor. Açıklamada ayrıca, teknik direktör Ruben Amorim’in görevden alınması sonrasında kulüp CEO’su Omar Berrada ile futbol direktörü Jason Wilcox’un yürüttüğü sürece dair ciddi soru işaretleri olduğu vurgulandı. Amorim’in ardından takımın başına geçici bir teknik adam getirileceği ifade edildi.

“KULÜP BİR SİRKE DÖNÜŞTÜ”

The 1958 tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bir krizden diğerine savrulurken Ratcliffe, kulübü adeta bir sirke çeviren beceriksiz bir palyaço gibi duruyor. ‘Sınıfının en iyisi’ olma iddiasından çok uzağız; artık alay edilen bir kulüp haline geldik. Manchester United’da yaşanan son gelişmeler olağanüstü derecede endişe verici. Sahada kimliği, yönü ve hedefi olmayan sıradan bir takımı izliyoruz. Saha dışında ise kaos çok daha büyük.”

Portekizli teknik direktör Ruben Amorim, Jason Wilcox ile yaşadığı taktiksel görüş ayrılıklarının ardından 14 ay süren görevine pazartesi günü son verilmişti. Burnley ile oynanacak karşılaşmada takımın başına, eski United oyuncusu Darren Fletcher’ın geçici olarak geçeceği açıklandı. Amorim döneminde Manchester United, Premier Lig tarihinin en kötü sezonlarından birini geçirerek ligi 15'inci sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi finalinde Tottenham’a kaybetti.

Manchester United, Premier Lig tarihinin en kötü sezonlarından birini geçirerek ligi 15'inci sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi finalinde Tottenham’a kaybetti

“JIM BUNU DÜZELTEMEZ” PANKARTI

Taraftar tepkisi yalnızca açıklamalarla sınırlı kalmadı. Çarşamba günü Turf Moor’da oynanan ve 2-2 sona eren maçta, deplasman tribününde “Jim bunu düzeltemez” yazılı bir pankart açıldı.

Yaklaşık 100 bin üyeye sahip olan The 1958, son dönemde kulüp sahipliğine karşı birçok protestoya öncülük etti. Taraftarlar ayrıca artan bilet fiyatları ve kulübün taraftarlara karşı yaklaşımından da ciddi şekilde rahatsız.

United taraftarı deplasman tribününde “Jim bunu düzeltemez” yazılı bir pankart açıldı

“KULÜBÜN RUHU TEHLİKEDE”

Açıklamanın devamında şu çağrıya yer verildi:

“Manchester United 150 yıllık bir mirasa sahip. Bu kulüp, nesiller boyunca taraftarlar tarafından inşa edildi. Şimdi harekete geçmezsek, gelecek kuşaklara bırakacağımız United tanınmaz hale gelecek; ruhu, kültürü ve insanları elinden alınmış olacak. Buna dur demeliyiz. Kulübümüz için mücadele etmeliyiz. Taraftar kültürümüz için savaşmalıyız — çok geç olmadan. Eğer yarın oynayamayacağını bilseydin, bugün ne kadar sert oynardın?”

