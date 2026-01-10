Beşiktaş’taki krizi Slavia Prag’la anlaşan David Jurasek çözdü. Portekiz ekibi, Çek oyuncuyu 4 milyona Slavia Prag’a verince siyah beyazlıların eli güçlendi. Kartal, Portekizli yıldızın alacaklarına karşılık veya sembolik bir bonservisle gidişine onay verecek.

MURAD TAMER - Beşiktaş’ın sezon başında büyük umutlarla Benfica’dan kiraladığı ancak beklentilerin uzağında kalan David Jurasek ile yollar resmen ayrılıyor. Siyah beyazlıların kamp kadrosuna dahil edilmeyen Çek sol bek, kariyerine parladığı yer olan Slavia Prag’da devam edecek. Siyah beyazlılarla kiralık sözleşmesini fesheden Benfica, Jurasek’in bonservisi için Slavia Prag’dan gelen 4 milyon avroluk teklifi kabul etti. Jurasek operasyonunun tamamlanması, Beşiktaş yönetiminin elini Rafa Silva pazarlıklarında güçlendirdi.

SÜPER LİG DETAYI

Bu operasyonun tamamlanmasıyla birlikte Beşiktaş, Benfica’dan Rafa Silva için sembolik bir bonservis geliri veya alacaklarından feragat karşılığında onay bekliyor. Öte yandan Benfica ile yapılacak yeni sözleşmede çok önemli bir madde yer alacak. Eğer Portekizli oyuncuya Süper Lig ekiplerinden teklif gelirse kabul edilmeyecek. Bu maddenin süresinin en az iki yıllık olması bekleniyor. Rafa Silva’nın da artık yurtdışına transfer olmak istemediği ve kariyerini Portekiz’de bitirmekte kararlı olduğu öğrenildi.

ANTALYA DA ISITMADI

Mutsuzluğu ve kaprisleriyle kriz çıkaran Rafa Silva düzelir umuduyla Antalya kamp kadrosuna alınmıştı. Portekizli yıldızın yüzünün asıklığı Antalya’da da devam ediyor.

Rafa Silva

YİNE AİLE PROBLEMİ

Beşiktaş’ta ailevi sıkıntılar bitmiyor. Paulista’nın ve Rafa Silva’nın ailevi sıkıntılarının ardından Tammy Abraham da eşinin rahatsızlığından dolayı teknik heyetten izin alarak İstanbul’a döndüğünü açıkladı. Yıldız golcünün 3 günlük iznin ardından takıma katılacağı öğrenildi.

