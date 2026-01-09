Portekiz ekibi Braga, milli oyuncu Demir Ege Tıknaz için Beşiktaş'a 5 milyon avroluk resmi teklif yaptı.

Beşiktaş'ın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz için Portekiz ekibi Braga'dan teklif geldi.

TRT Spor'un haberine göre; Braga, milli orta saha oyuncusu Demir Ege için 5 milyon avro teklif etti ve iki takım arasında görüşmeler başladı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, geçtiğimiz günlerde Demir Ege Tıknaz'ın takımda kalması için olumlu rapor verdiği ve sezon sonuna kadar takımda tutulmasını istediği belirtilmişti.

Öte yandan genç oyuncunun adı, yine Portekiz ekiplerinden Rio Ave ile de anılmıştı.

Bu sezon siyah beyazlı formayla 16 maça çıkan Demir Ege, birer gol ve asistlik katkı yaptı.

