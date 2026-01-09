Türkiye Gazetesi
Beşiktaş, 3 gollü maçtan galip ayrıldı
Sezonun ikinci yarısı için çalışmalarına Antalya Belek'te devam eden Beşiktaş, hazırlık maçında karşılaştığı Rumen ekibi FCSB'yi 2-1 mağlup etti.
Beşiktaş, hazırlık maçında Romanya ekiplerinden FCSB ile karşı karşıya geldi.
Gloria Sports Arena'da oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 2-1'lik skorla kazandı.
GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ
Siyah beyazlılara galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Ahmet Sami Bircan ve 75. dakikada Jota Silva kaydetti. FCSB'nin tek golünü ise 68. dakikada Mamadou Thiam attı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, ilk hazırlık maçında sahadan galibiyetle ayrıldı.
