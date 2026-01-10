Serie A ekiplerinden Lazio'nun teknik patronu Maurizio Sarri'nin, 13 milyon euro bonservis ödenen yeni transfer Petar Ratkov hakkında sarf ettiği sözler gündem oldu. İtalyan çalıştırıcı, "Onu tanımıyorum. Bu, kulübün kararı" dedi.

Lazio, Premier Lig ekibi West Ham United'a giden Taty Castellanos'un yerini doldurdu. İtalya temsilcisi, Salzburg forması giyen 22 yaşındaki santrfor Petar Ratkov'u 13 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattı. Teknik direktör Maurizio Sarri'den söz konusu transfer ilginç bir çıkış geldi.

Maurizio Sarri

"HAKKINDA NE SÖYLEYECEĞİMİ BİLMİYORUM"

Sporx'te yer alan habere göre; İtalyan teknik adam, "Ratkov'u tanımıyorum ve hakkında ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Avusturya futbolunu izlemeye vaktim yok ama güçlü ve zayıf yanlarını, onu nasıl kullanabileceğimizi öğrenmeye çalışacağım. Bu, kulübün kararı. Muhtemelen onu benden daha iyi tanıyorlar. Bu bir tartışma konusu değil, sadece bir gözlem" ifadelerini kullandı.

Salzburg forması altında bu sezon 29 maçta görev yapan Petar Ratkov, 12 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

