Kenan Yıldız, Serie A temsilcisi Juventus'ta üst üste ikinci kez 'ayın oyuncusu' seçildi. 20 yaşındaki milli futbolcu, Kasım 2025'in ardından Aralık 2025'te de bu ödüle layık görüldü.

Güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösterilen genç yıldız, bu sezon 25 karşılaşmada görev yaparken, sahada kaldığı 2061 dakikada 7 gol ve 7 asistlik skor katkısı verdi.

