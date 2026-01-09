SPOR SERVİSİ
Alkışlar Kenan Yıldız'a: Juventus'ta art arda ikinci defa bunu başardı
Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Serie A devi Juventus'ta sergilediği performansla Kasım 2025'in ardından Aralık 2025'te de 'ayın oyuncusu' ödülünü kazandı.
Özetle
Kaydet
Spor az önce
Kenan Yıldız, Juventus'ta üst üste ikinci defa 'ayın oyuncusu' seçildi.
- 20 yaşındaki futbolcu, kasım ayının ardından aralık ayında da en iyi oyuncu ödülüne layık görüldü.
- Güncel piyasa değeri 75 milyon euro olan Kenan Yıldız, bu sezon 25 maçta 7 gol ve 7 asistlik skor katkısı verdi.
Kenan Yıldız, Serie A temsilcisi Juventus'ta üst üste ikinci kez 'ayın oyuncusu' seçildi. 20 yaşındaki milli futbolcu, Kasım 2025'in ardından Aralık 2025'te de bu ödüle layık görüldü.
Güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösterilen genç yıldız, bu sezon 25 karşılaşmada görev yaparken, sahada kaldığı 2061 dakikada 7 gol ve 7 asistlik skor katkısı verdi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR