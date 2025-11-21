Haftanın en iddialı yapımlarının ve rekabetin zirveye çıktığı Cuma akşamı için televizyon yayın akışı belli oldu. İzleyiciler, Kanal D, Show TV, Star TV, NOW, TRT 1, ATV, TV8 yayın akışını araştırmaya başladı.

21 Kasım 2025 Cuma günü birbirinden heyecanlı dizilerin yeni bölümlerle ekrana gelecek. Bu akşam televizyon karşısında geçirmek isteyenler gözlerini TV yayın akışına çevirdi.

Bu akşam hangi diziler var? 21 Kasım TV yayın akışı

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam 20.00'de Kanal D'de Arka Sokaklar, TRT1'de Taşacak Bu Deniz, Show'da Kızılcık Şerbeti, Tv8'de MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm), Show'da Kızılcık Şerbeti yeni bölümü ile ekrana gelecek.

Bu akşam hangi diziler var? 21 Kasım TV yayın akışı

21 KASIM TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:33 – İstiklal Marşı

05:35 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:25 - Kalk Gidelim

09:15 - Adını Sen Koy

10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 – Seksenler

14:30 - Taşacak Bu Deniz

17:45 - Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 - Taşacak Bu Deniz

00:15 - Gönül Dağı

02:55 - Seksenler

04:00 - Lingo Türkiye

21 KASIM KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

14:00 - Gelinim Mutfakta

16:45 - Uzak Şehir

18:30 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Arka Sokaklar

00:15 - Güller ve Günahlar

03:00 - Siyah Beyaz Aşk

05:00 - Üç Kız Kardeş

21 KASIM ATV YAYIN AKIŞI

06:00 - Aldatmak

07:00 – Kahvaltı Haberleri

08:30 - Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – ATV Gün Ortası

14:00 – Mutfaktaki Bahane

16:00 - Esra Erol'da

19:00 – ATV Ana Haber

20:00 – Buz Devri

21:45 - Suikast Treni

00:20 - Gözleri Karadeniz

03:00 - Kardeşlerim

21 KASIM SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 – Yeni Gelin

08:15 - Bu Sabah

10:00 – Sandık Kokusu

12:30 - Gelin Evi

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 – Show Ana Haber

20:00 – Kızılcık Şerbeti

00:15 - Veliaht

02:45 - Kızılcık Şerbeti

21 KASIM STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 – İstanbullu Gelin

09:30 - Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 - Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 – Söz

19:00 – Star Haber (canlı)

20:00 – Salak Milyoner

22:00 - Tatlım Tatlım

00:30 - Tatlım Tatlım

03:00 - Yüksek Sosyete

05:00 – Söz

21 KASIM TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 - Tuzak

07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 – Oynat Bakalım

09:00 - Gel Konuşalım

12:30 - Zahide Yetiş’le Sence? / Yeni Bölüm

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 - Gel Konuşalım

21 KASIM NOW YAYIN AKIŞI

16:30 - Sakıncalı

19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 – Sakıncalı

23:30 - Ben Leman

01:15 - Sahtekarlar

03:45 - Sakıncalı

06:00 - Karagül

