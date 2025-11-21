Bu akşam hangi diziler var? 21 Kasım TV yayın akışı
Haftanın en iddialı yapımlarının ve rekabetin zirveye çıktığı Cuma akşamı için televizyon yayın akışı belli oldu. İzleyiciler, Kanal D, Show TV, Star TV, NOW, TRT 1, ATV, TV8 yayın akışını araştırmaya başladı.
21 Kasım 2025 Cuma günü birbirinden heyecanlı dizilerin yeni bölümlerle ekrana gelecek. Bu akşam televizyon karşısında geçirmek isteyenler gözlerini TV yayın akışına çevirdi.
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Bu akşam 20.00'de Kanal D'de Arka Sokaklar, TRT1'de Taşacak Bu Deniz, Show'da Kızılcık Şerbeti, Tv8'de MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm) yeni bölümü ile ekrana gelecek.
21 KASIM TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:33 – İstiklal Marşı
05:35 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:25 - Kalk Gidelim
09:15 - Adını Sen Koy
10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 – Seksenler
14:30 - Taşacak Bu Deniz
17:45 - Lingo Türkiye
19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 - Taşacak Bu Deniz
00:15 - Gönül Dağı
02:55 - Seksenler
04:00 - Lingo Türkiye
21 KASIM KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Yaprak Dökümü
14:00 - Gelinim Mutfakta
16:45 - Uzak Şehir
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Arka Sokaklar
00:15 - Güller ve Günahlar
03:00 - Siyah Beyaz Aşk
05:00 - Üç Kız Kardeş
21 KASIM ATV YAYIN AKIŞI
06:00 - Aldatmak
07:00 – Kahvaltı Haberleri
08:30 - Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – ATV Gün Ortası
14:00 – Mutfaktaki Bahane
16:00 - Esra Erol'da
19:00 – ATV Ana Haber
20:00 – Buz Devri
21:45 - Suikast Treni
00:20 - Gözleri Karadeniz
03:00 - Kardeşlerim
21 KASIM SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 – Yeni Gelin
08:15 - Bu Sabah
10:00 – Sandık Kokusu
12:30 - Gelin Evi
15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 – Show Ana Haber
20:00 – Kızılcık Şerbeti
00:15 - Veliaht
02:45 - Kızılcık Şerbeti
21 KASIM STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 – İstanbullu Gelin
09:30 - Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 - Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 – Söz
19:00 – Star Haber (canlı)
20:00 – Salak Milyoner
22:00 - Tatlım Tatlım
00:30 - Tatlım Tatlım
03:00 - Yüksek Sosyete
05:00 – Söz
21 KASIM TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 - Tuzak
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 – Oynat Bakalım
09:00 - Gel Konuşalım
12:30 - Zahide Yetiş’le Sence? / Yeni Bölüm
16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 - Gel Konuşalım
21 KASIM NOW YAYIN AKIŞI
16:30 - Sakıncalı
19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 – Sakıncalı
23:30 - Ben Leman
01:15 - Sahtekarlar
03:45 - Sakıncalı
06:00 - Karagül