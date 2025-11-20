20 Kasım 2025 Perşembe günü TV yayın akışı merak ediliyor. Popüler dizinin yeni bölümü izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Peki, Bu akşam televizyonda hangi diziler var? İşte kanal kanal tv yayın akışı...

20 Kasım 2025 Perşembe günü Kanal D, Show TV, Star TV, NOW, TRT 1, ATV, TV8 kanal yayın akışı listeleri paylaşıldı. Bu kapsamda akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar belli oldu.

Bu akşam 20.0'de Halef: Köklerin Çağrısı dizisi ile Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyicisiyle bir araya gelecek. Öte yandan Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht için de heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İşte, kanal kanal 20 Kasım 2025 TV yayın akışı…

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? Gözler 20 Kasım Perşembe TV yayın akışına çevrildi

BU AKŞAM TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR?

20 Kasım 2025 Perşembe günü 20.00'da Kanal d'de Eşref Rüya, Show'da Veliaht, Star'da Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, NOW'da Halef: Köklerin Çağrısı, TRT 1'de Cennetin Çocukları, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?,

20 KASIM KANAL D YAYIN AKIŞI

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya

23:15 Uzak Şehir

02:00 Siyah Beyaz Aşk

04:00 Üç Kız Kardeş

20 KASIM SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:45 Show Ana Haber

20:00 Veliaht

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Bahar

20 KASIM STAR TV YAYIN AKIŞI

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Çarpıntı

02:30 Yüksek Sosyete

05:00 Söz

20 KASIM NOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Halef: Köklerin Çağrısı

00:00 Sakıncalı

02:45 Ben Leman

05:00 Kefaret

06:00 Karagül

20 KASIM TRT 1 YAYIN AKIŞI

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Cennetin Çocukları

01:45 Taşacak Bu Deniz

04:20 Lingo Türkiye

20 KASIM ATV YAYIN AKIŞI

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

01:20 Kuruluş Orhan

04:00 Kardeşlerim

20 KASIM TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular

03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

SEVCAN GİRGİN

