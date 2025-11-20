Bu akşam televizyonda hangi diziler var? Gözler 20 Kasım Perşembe TV yayın akışına çevrildi
20 Kasım 2025 Perşembe günü TV yayın akışı merak ediliyor. Popüler dizinin yeni bölümü izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Peki, Bu akşam televizyonda hangi diziler var? İşte kanal kanal tv yayın akışı...
20 Kasım 2025 Perşembe günü Kanal D, Show TV, Star TV, NOW, TRT 1, ATV, TV8 kanal yayın akışı listeleri paylaşıldı. Bu kapsamda akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar belli oldu.
Bu akşam 20.0'de Halef: Köklerin Çağrısı dizisi ile Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyicisiyle bir araya gelecek. Öte yandan Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht için de heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İşte, kanal kanal 20 Kasım 2025 TV yayın akışı…
BU AKŞAM TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR?
20 Kasım 2025 Perşembe günü 20.00'da Kanal d'de Eşref Rüya, Show'da Veliaht, Star'da Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, NOW'da Halef: Köklerin Çağrısı, TRT 1'de Cennetin Çocukları, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?,
20 KASIM KANAL D YAYIN AKIŞI
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
23:15 Uzak Şehir
02:00 Siyah Beyaz Aşk
04:00 Üç Kız Kardeş
20 KASIM SHOW TV YAYIN AKIŞI
18:45 Show Ana Haber
20:00 Veliaht
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Bahar
20 KASIM STAR TV YAYIN AKIŞI
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Çarpıntı
02:30 Yüksek Sosyete
05:00 Söz
20 KASIM NOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Halef: Köklerin Çağrısı
00:00 Sakıncalı
02:45 Ben Leman
05:00 Kefaret
06:00 Karagül
20 KASIM TRT 1 YAYIN AKIŞI
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Cennetin Çocukları
01:45 Taşacak Bu Deniz
04:20 Lingo Türkiye
20 KASIM ATV YAYIN AKIŞI
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01:20 Kuruluş Orhan
04:00 Kardeşlerim
20 KASIM TV8 YAYIN AKIŞI
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular
03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz