Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dondurucu soğuklar etkisini gösterirken, bir toplu taşıma şoförünün davranışı yürekleri ısıttı. Sefer halindeyken yol kenarında soğuktan titreyen bir canlıyı fark eden şoför Sabur Dündar, kayıtsız kalmayarak aracı durdurdu ve onu içeri aldı. Aracın sıcak ortamında ısınan ve koltuklarda keyifle uyuklayan sürpriz misafirin halleri yolcuları gülümsetirken, şoförün bu duyarlı davranışı araçtakiler tarafından takdirle karşılandı. İnsanlık görevini yaptığını belirten sürücünün o anları, izleyenlerin içini ısıttı.

ERKUT ÇALİKOGLU

