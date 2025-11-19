19 Kasım 2025 Çarşamba akşamı televizyon yayın akışında birbirinden özel yapımlar yer alıyor. NOW TV'de başlayacak olan yeni dizi Sakıncalı'nın ilk bölümüyle reyting yarışı zirveye çıkıyor. Öte yandan TV8'de MasterChef heyecanı devam edecek. İşte, 19 Kasım Çarşamba yayın akışı...

Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı belli oldu. Her gün değişen yayın akışları merak ederken, bu akşam hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

Bu akşam televizyonda neler var? 19 Kasım TV yayın akışı merak ediliyor

BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR?

Bu akşam 20.00'de TRT 1'de Garfield filmi, Kanal D'de Eşref Rüya, ATV'de Kuruluş Orhan, Star TV'de Sahipsizler, NOW TV'de Sakıncalı 1. bölüm, Show TV'de Güldür Güldür Show ekranlarda yayınlanacak. TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümü yayınlanacak.

19 KASIM 2025 ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI

16:45 - Uzak Şehir

18:30 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Eşref Rüya

00:15 - Güller ve Günahlar

03:00 - Siyah Beyaz Aşk

05:00 - Üç Kız Kardeş

19 KASIM TRT 1 YAYIN AKIŞI

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 - İddiaların Aksine

20:00 - Garfield | Yabancı Sinema

21:40 - 127 Saat | Yabancı Sinema

23:30 - Teşkilat

01:00 - Cennetin Çocukları

02:30 - Seksenler

03:10 - Teşkilat

19 KASIM SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 – Show Ana Haber

20:00 – Güldür Güldür Show

00:15 - Veliaht

02:45 - Bereketli Topraklar

19 KASIM STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 – Sahipsizler

00:15 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

03:00 - Yüksek Sosyete

04:30 - Hanım Köylü

06:00 - Söz

19 KASIM ATV YAYIN AKIŞI

19:00 – ATV Ana Haber

20:00 – Kuruluş Orhan

00:20 - Gözleri Karadeniz

03:00 - Kardeşlerim

05:30 - Aldatmak

19 KASIM TV8 YAYIN AKIŞI

12:30 - Zahide Yetiş'le Sence?

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 - Gel Konuşalım

19 KASIM NOW YAYIN AKIŞI

07:30 - İlk Bakış

08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat (Canlı)

10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 - Yasak Elma

13:30 - En Hamarat Benim

16:30 - Sahtekarlar

19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)

20:00 – Sakıncalı

22:15 - Sakıncalı

00:45 - Sakıncalı

03:15 - İnadına Aşk

05:00 - Kefaret

06:00 – Karagül

