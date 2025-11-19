Bu akşam televizyonda neler var? 19 Kasım TV yayın akışı merak ediliyor
19 Kasım 2025 Çarşamba akşamı televizyon yayın akışında birbirinden özel yapımlar yer alıyor. NOW TV'de başlayacak olan yeni dizi Sakıncalı'nın ilk bölümüyle reyting yarışı zirveye çıkıyor. Öte yandan TV8'de MasterChef heyecanı devam edecek. İşte, 19 Kasım Çarşamba yayın akışı...
Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı belli oldu. Her gün değişen yayın akışları merak ederken, bu akşam hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...
BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR?
Bu akşam 20.00'de TRT 1'de Garfield filmi, Kanal D'de Eşref Rüya, ATV'de Kuruluş Orhan, Star TV'de Sahipsizler, NOW TV'de Sakıncalı 1. bölüm, Show TV'de Güldür Güldür Show ekranlarda yayınlanacak. TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümü yayınlanacak.
19 KASIM 2025 ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI
16:45 - Uzak Şehir
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Eşref Rüya
00:15 - Güller ve Günahlar
03:00 - Siyah Beyaz Aşk
05:00 - Üç Kız Kardeş
19 KASIM TRT 1 YAYIN AKIŞI
19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:55 - İddiaların Aksine
20:00 - Garfield | Yabancı Sinema
21:40 - 127 Saat | Yabancı Sinema
23:30 - Teşkilat
01:00 - Cennetin Çocukları
02:30 - Seksenler
03:10 - Teşkilat
19 KASIM SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 – Show Ana Haber
20:00 – Güldür Güldür Show
00:15 - Veliaht
02:45 - Bereketli Topraklar
19 KASIM STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 – Sahipsizler
00:15 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
03:00 - Yüksek Sosyete
04:30 - Hanım Köylü
06:00 - Söz
19 KASIM ATV YAYIN AKIŞI
19:00 – ATV Ana Haber
20:00 – Kuruluş Orhan
00:20 - Gözleri Karadeniz
03:00 - Kardeşlerim
05:30 - Aldatmak
19 KASIM TV8 YAYIN AKIŞI
12:30 - Zahide Yetiş'le Sence?
16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 - Gel Konuşalım
19 KASIM NOW YAYIN AKIŞI
07:30 - İlk Bakış
08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat (Canlı)
10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 - Yasak Elma
13:30 - En Hamarat Benim
16:30 - Sahtekarlar
19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)
20:00 – Sakıncalı
22:15 - Sakıncalı
00:45 - Sakıncalı
03:15 - İnadına Aşk
05:00 - Kefaret
06:00 – Karagül