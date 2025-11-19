Yeni yayın döneminde birçok dizi için final kararı alınmaya devam ederkeni, son final haberi Show TV'den geldi. Düşük reytingler nedeniyle Show TV'nin Bereketli Topraklar dizisi final kararı aldı. Dizisinin final yapacağı bölüm sayısı ve tarihi merak konusu oldu.

Yeni yayın sezonunda final kararları art arda gelmeye devam ediyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın son haberine göre, Show TV'nin "Uzak Şehir'in reyting başarsından ilham alarak aşiret dizisi "Bereketli Topraklar'ın da düşük reytingler nedeniyle ekran macerası sona eriyor.

Bereketli Topraklar dizisi kaçıncı bölümde final yapacak? Detaylar merak ediliyor

BEREKETLİ TOPRAKLAR DİZİSİ KAÇINCI BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK?

Başrollerini Engin Akyürek ve Gülsim Ali'nin yer aldığı Show TV'nin yeni dizisi Bereketli Topraklar, reytinglerde hedefi tutturamayınca erken final kararı aldı. Yapımın 5. bölümde ekranlara veda edeceği öğrenildi.

Bereketli Topraklar dizisi kaçıncı bölümde final yapacak? Detaylar merak ediliyor

BEREKETLİ TOPRAKLAR NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Bereketli Topraklar dizisinde beklenilen reytinge ulaşamadığı için final yapacaktır.

Dizinin yönetmen ve senarist kadrosunda yapılan değişiklikler de reytinglerde beklenen yükselişi sağlayamadı.

Bereketli Topraklar dizisi kaçıncı bölümde final yapacak? Detaylar merak ediliyor

BEREKETLİ TOPRAKLAR KADROSU

‘Bereketli Topraklar’ın oyuncu kadrosunda Engin Akyürek (Ömer Bereketoğlu), Gülsim Ali (Nevin Yılmaz), Belçim Bilgin (Zehra Karahanlı), Yiğit Koçak (Salih Bereketoğlu), Sarp Akkaya (Ferit Bereketoğlu), İlayda Akdoğan (Fatma Karahanlı), Zehra Kelleci (Karaca Akay), Hakan Çelebi (Bekir Karahanlı), Ali Faruk Akgören (Cemal Karahanlı) Bahar Süer (Ceyda Ünver), Gözde Demirtaş (Seyhan Karataş), Ekrem Şen (İbrahim Karataş), Mert Özbek (Mert) ve Ayşegül Günay (Azize Bereketoğlu) gibi birbirinden başarılı ve usta isimler yer alıyordu.

İLGİLİ HABERLER MAGAZİN Bereketli Topraklar final yapıyor! Tarih belli oldu

SEVCAN GİRGİN

Haberle İlgili Daha Fazlası