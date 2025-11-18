Engin Akyürek ve Gülsim Ali’nin başrolündeki Bereketli Topraklar beklenen reytingleri alamadı. Erken final iddiaları sosyal medyada dolanırken, izleyicisine kötü haber geldi. Show TV’deki dizinin noktalanacağı ortaya çıktı.

SHOW TV’nin, yapımını Süreç Film’in üstlendiği ‘Bereketli Topraklar’ dizisi ekrana erken veda eden projeler arasına katıldı. Reytinglerde beklentiyi karşılamayan yapımın final yapacağı öğrenildi.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, yönetmeni ve senaristi değişen dizinin son aldığı reytingler de düşük çıkınca 5. bölümde daha fazla zarar etmeden bitirilmesine karar verildi. Dizinin son olarak 3. bölümü ekranlara gelmişti.

BEREKETLİ TOPRAKLAR KADROSU

‘Bereketli Topraklar’ın oyuncu kadrosunda Engin Akyürek (Ömer Bereketoğlu), Gülsim Ali (Nevin Yılmaz), Belçim Bilgin (Zehra Karahanlı), Yiğit Koçak (Salih Bereketoğlu), Sarp Akkaya (Ferit Bereketoğlu), İlayda Akdoğan (Fatma Karahanlı), Zehra Kelleci (Karaca Akay), Hakan Çelebi (Bekir Karahanlı), Ali Faruk Akgören (Cemal Karahanlı) Bahar Süer (Ceyda Ünver), Gözde Demirtaş (Seyhan Karataş), Ekrem Şen (İbrahim Karataş), Mert Özbek (Mert) ve Ayşegül Günay (Azize Bereketoğlu) gibi birbirinden başarılı ve usta isimler yer alıyordu.

BEREKETLİ TOPRAKLA KONUSU

Adana’nın köklü ailelerinden Bereketoğulları ve Karahanlılar arasında geçmişte yaşanan bir savaşın ve büyük bir sır ile sağlanan barışın ardından, gelecek yeniden şekilleniyor. Beklenmedik aşklar, aşka dair kurulan pusular ve şehre yeni gelen bir kadın! Bereketli Topraklar yıllar süren bereketini, o sessiz anlaşmaya mı borçlu yoksa, bir kahramana mı? Kuşaklar boyu süren bir iktidar savaşının ve bu savaşın tam ortasında şehre yeni gelen bir kadının, kazananı nasıl değiştirdiğinin hikayesi.

MELİN ÖZTÜRK

