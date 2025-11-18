Her Pazartesi akşamı izleyicisiyle bir araya gelen Uzak Şehir dizisi, son bölümdeki şok edici sahneyle gündeme oturdu. Dizinin sevilen karakteri Şahin'in, kendisini vurup sonrasında hastanede entübe altına alınması, hayranlarını büyük bir içerisine sürükledi. Şahin diziden ayrılacak mı? Alper Çankaya'nın dizideki akıbeti araştılıyor.

Uzak Şehir dizisinin izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Boran'ın katilinin kendi babası olduğunu öğrenen Şahin, Nare, Cihan, Kaya, Alya ve Sadakat Hanım'ın önünde tetiği çekerek yere yığıldı.

Nare'nin yıkıldığı anlar izleyicileri derin bir üzüntüye boğarken, Şahin karakterini oynayan başarılı oyuncu Alper Çankaya'nın projeden ayrılıp ayrılmayacağı izleyiciler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte merak edilen tüm detaylar...

Uzak Şehir seyircilerini endişelendirdi! Şahin diziden ayrılacak mı?

ŞAHİN DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Uzak Şehir'in 38.bölümünde Şahin'in hastaneye kaldırılarak entübe edilmiştir. Şu anda Şahin'in ölüp ölmediği belli değildir. Sosyal medyada "öldü" iddiaları ortaya atılsa da şu an için Alper Çankaya'nın diziden ayrıldığına dair resmi bir açıklama yapılmamıştır.

Dizinin sevilen karakteri Şahin'in yoğun bakımdan uyanacağı ve veda etmeyeceği tahmin ediliyor. 24 Kasım Pazartesi günü yayınlanan 39.bölümde Şahin'in akıbeti belli olacaktır.

Uzak Şehir seyircilerini endişelendirdi! Şahin diziden ayrılacak mı?

UZAK ŞEHİR'İN ŞAHİN'İ ÖLÜYOR MU?

Uzak Şehir dizisinin Şahin'i şu an hayattadır. Öldüğüne dair ne oyuncu ne de yapım tarafından herhangi bir açıklama yapılamamıştır.

Alper Çankaya'nın oynadığı Şahin'in diziye devam edeceği tahmin edilmektedir.

SEVCAN GİRGİN

Haberle İlgili Daha Fazlası