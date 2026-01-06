Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde karşı karşıya geliyor. Yarı finallerinin tamamlanmasıyla beraber futbolseverler, "Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa final maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Futbolu yakından takip edenler, "Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa final maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?" sorusuna cevap arıyor. Türkiye'nin en önemli derbilerinden biri olarak dikkat çeken Süper Kupa finali, büyük ilgi görmeye devam ediyor. Bu kapsamda bilet satış tarihleri ile fiyatları merak konusu haline geldi.

Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa final maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları gündemde

GALATASARAY - FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNAL MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa final maçının bilet satış tarihi henüz belli olmadı. Türkiye Futbol Federasyonu biletlerin ne zaman satışa sunulacağına dair şu an için resmi bir açıklama yapmadı. Gözler, TFF'den gelecek açıklamaya çevrildi.

Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa final maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları gündemde

SÜPER KUPA BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Süper Kupa final maçı için bilet fiyatları henüz belirlenmedi. Önceki sezonlara bakıldığında biletlerin passo.com.tr sitesi ya da Passo mobil uygulaması üzerinden satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası