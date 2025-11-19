Curaçao, yaklaşık 150 ila 156 bin kişilik nüfusuyla dünya futbol tarihine altın harflerle yazılacak bir başarı elde etti. Futbol otoriteleri tarafından tam bir "peri masalı" olarak nitelendirilen bu zaferle, Curaçao Milli Takımı, tecrübeli teknik direktör Dick Advocaat idaresinde 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılacak. Peki, Curaçao nerede, nüfusu kaç? İşte tüm ayrıntılar...

Küresel haritalarda adı pek fazla sık geçmese de, yalnızca 444 km² yüzölçümüne ve yaklaşık 150 bin nüfusa sahip tropikal ada ülkesi Curaçao, CONCACAF elemelerindeki başarılı performansıyla Dünya Kupası’na katılmaya hak kazandı.

Tarihi bir başarıya imza atan Curaçao, Hollanda Krallığı’nı oluşturan dört ülkeden biri olan ve başkenti Willemstad’ın renkli mimarisiyle bilinmektedir. Şu sıralar futbol sahalarındaki mücadelesiyle adını tüm dünyaya duyurmayı başardı.

CURAÇAO NEREDE?

Curaçao, Karayip Denizi’nin güneyinde, Venezuela kıyılarına yakın konumuyla Güney Amerika’ya yakın bir ada ülkesidir.

Hollanda, Aruba ve Sint Maarten ile beraber Hollanda Krallığı’nı oluşturan dört ülkeden biri olan Curaçao, iç işlerinde özerk yapıya sahiptir. Ancak savunma ve dış politikada krallığa bağlıdır. Yalnızca 444 km² yüzölçümüne sahip olan ada, özellikle başkenti Willemstad’ın rengârenk mimarisiyle dikkat çeken bir turizm ve kültür merkezidir.

CURAÇAO nÜFUSU KAÇ?

Çeşitli kaynakların verilerine bakıldığında; Curaçao’nun güncel nüfusu yaklaşık 150 bin ile 156 bindir.

Worldometer verilerine göre Curaçao’nun 2025 yılı tahmini nüfusu yaklaşık 185.487 kişi olarak görülse de, sportif kaynaklar genellikle ülkenin nüfusunu 150 bin civarındadır.

SEVCAN GİRGİN

