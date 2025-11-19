Kaydet

Bursa'da Sırameşeler metro istasyonunda, yoğunluk nedeniyle yolcular arasında çıkan koltuk tartışması gergin anlara sahne oldu. İddiaya göre, bir vatandaş ile bir genç arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü ve metro içindeki diğer yolcular araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı. Metro istasyona ulaştığında, taşkınlık çıkarıp küfürler savurmaya devam eden yolcuya güvenlik güçleri müdahale etti. Güvenlik ekipleri, tartışmaya neden olan yolcuyu zorla metrodan çıkararak istasyondan uzaklaştırdı. Yaşanan gerginlik nedeniyle kısa bir süre bekleyen metro, daha sonra seferine devam etti.

