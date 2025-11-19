Paris’teki ünlü Louvre Müzesi, 102 milyon dolarlık soygunun üzerinden birkaç hafta geçmeden bu kez iki Belçikalı şakacının sahte tablo operasyonuyla sarsıldı. Lego çerçeveli sahte portre, Mona Lisa’nın bulunduğu salona kadar ulaştı.

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Louvre Müzesi, milyon dolarlık mücevher hırsızlığından yalnızca haftalar sonra yeni bir güvenlik skandalıyla karşı karşıya kaldı.

Belçikalı şakacılar Neal Remmerie ve Senne Haverbeke, Lego tuğlalarından yaptıkları metal dedektöre takılmayan bir çerçeveyle müzeye sahte bir tablo sokmayı başardı.

İkili, müze girişindeki güvenliği hiçbir şekilde alarma geçirmeden Mona Lisa’nın bulunduğu Salle des États salonuna kadar ilerledi.

MONA LİSA’NIN YANINA ASTILAR

Remmerie ve Haverbeke, içeri rulo halinde taşıdıkları kendi yağlı boya portrelerini kısa sürede açıp çerçeveye yerleştirdi. Ziyaretçilerin çıkış saatinden hemen önce salona giren ikili, kalabalığın dağılmasını fırsat bilerek tabloyu hızla duvara astı.

Haverbeke videoda durumu şöyle aktardı:

"Kapanıştan bir saat önce geldik, yarım saat sonra oda boşaldı. Tabloyu aceleyle astık."

Şakacılar, Louvre’daki ciddi güvenlik zaafının ortasında tabloyu sessizce bıraktıktan sonra hızla uzaklaştı.'

'RİSKLİYDİ' DİYEREK MÜZE’DEN KAÇTILAR

Remmerie ve Haverbeke, yaptıkları prank’in müze güvenliği açısından ne kadar kritik olduğunu bildiklerini söyledi:

"Riskli olduğunu biliyorduk. Tablonun yanında bekleyip tepki almaya çalışmak istemedik."

Görüntülerde, tabloyun Mona Lisa’nın birkaç metre ötesinde “gülümseyerek” durduğu anlar dikkat çekiyor.

MÜZE 3 DAKİKADA FARK ETTİ

Louvre yetkilileri, tabloyu üç dakikadan kısa bir sürede fark ederek duvardan indirdi. Brussels Times’a konuşan bir temsilci, müzenin avukatlarının olayla ilgili hukuki işlemleri değerlendirdiğini aktardı.

102 MİLYON DOLARLIK SOYGUNUN ARDINDAN YENİ SKANDAL

Sahte tablo olayı, Louvre’dan 102 milyon dolar değerindeki Fransız kraliyet mücevherlerinin çalınmasının sadece bir ay sonrasına denk geldi. O soygun sonrası dört şüpheli gözaltına alınmıştı.

Müze yönetimi, eleştirilerin büyümesinin ardından 92 milyon dolarlık yeni güvenlik planı açıkladı.

TAVAN ÇÖKME KORKUSU: BİR GALERİ DAHA KAPATILDI

Müze pazartesi günü, yapısal riskler nedeniyle antik Yunan seramiklerinin sergilendiği Campana Galerisi'ni kapatmak zorunda kaldı. Araştırmacılar ikinci katta tavanı taşıyan bazı kirişlerin zayıfladığını tespit etti.

Louvre’un altyapı sorunları ve arka arkaya yaşanan skandallar, Paris’in kültürel mirasının geleceğine dair yeni bir tartışma başlattı.

MÜZEYYEN BIYIK

