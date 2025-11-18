Dünyanın en ünlü müzesi olan Louvre’da kriz bitmiyor. Üç hafta önce yaşanan milyonluk soygunla sarsılan müze, bu kez yapısal risk alarmıyla gündemde. Yunan seramiklerinin sergilendiği Campana Galerisi, zemin taşıyıcı kirişlerde tespit edilen ciddi zayıflıklar nedeniyle acil olarak ziyaretçilere kapatıldı.

Dünyaca ünlü Louvre Müzesi’nde Yunan seramiklerinin bulunduğu Campana Galerisi, zemin taşıyıcı kirişlerde tespit edilen yapısal zayıflıklar nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı. Müze yönetimi, galerinin üzerindeki ikinci kattaki ofislerde yapılan incelemelerde sorunların belirlenmesinin ardından adım attı.

Mühendislerin, müzenin Sully kanadındaki kirişlerde çalışma yürüteceği açıklandı.

ÜÇ HAFTA ÖNCE SOYULMUŞTU

19 Ekim’de yaşanan hırsızlık olayının ardından yeniden gündeme gelen Louvre, bu kez güvenlik değil bina dayanıklılığı nedeniyle haber oldu.

Sayıştay tarafından yayımlanan rapor, müze yönetiminin yıllardır bakım ve koruma yerine yeni sergilere ve eser alımlarına ağırlık verdiğini gösterdi.

Raporda 2018-2024 döneminde:

Yeni eser alımına 105,4 milyon euro,

Sergi alanlarına 63,5 milyon euro,

Bakım çalışmalarına yalnızca 26,7 milyon euro,

Sarayın restorasyonuna 59,5 milyon euro ayrıldığı kaydedildi.

Bu harcama dağılımı, yapı güvenliğinin geri planda bırakıldığı yönünde tartışmalara neden olmuştu.

YEDİ DAKİKALIK SOYGUN: KRALİYET MÜCEVHERLERİ ÇALINMIŞTI

Louvre, 19 Ekim sabahı hırsızların hedefi olmuş, müze dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanan dört kişi kırdıkları bir pencereden Apollo Galerisi’ne girerek Kraliyet mücevherlerini çalmıştı.

Hırsızlar toplam dokuz parçayı almış, kaçarken 3. Napolyon’un eşi İmparatoriçe Eugenie’ye ait tacı düşürmüştü.

Taç hasarlı halde müze dışında bulunmuştu.

Soygun sadece 7 dakika sürmüş ve hırsızlar motosikletlerle uzaklaşmıştı. Bu olayın ardından müze üç gün boyunca güvenlik gerekçesiyle kapalı kalmıştı.

MÜZEYYEN BIYIK

