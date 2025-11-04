Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Louvre Müzesi'ndeki 'güvenlik zafiyeti' yeniden gündemde: Şifresiyle dalga konusu oldu

Louvre Müzesi'ndeki 'güvenlik zafiyeti' yeniden gündemde: Şifresiyle dalga konusu oldu

- Güncelleme:
Louvre Müzesi, Soygun, DNA Testi, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Louvre Müzesi’ndeki 100 milyon dolarlık mücevher soygunu, olay yerinde bırakılan DNA izleri sayesinde kısa sürede çözüldü. Fransa polisi üç şüpheliyi bir hafta içinde yakaladı. Öte yandan müzedeki güvenlik kameralarına erişim için kullanılan şifrenin 'Louvre' olduğu ortaya çıktı. 

Louvre’daki 100 milyon dolarlık mücevher soygunu, olay yerinde bulunan DNA izleri sayesinde Fransa’nın 4,4 milyon profillik ulusal veri tabanıyla bir haftada çözüldü.

Louvre Müzesi'ndeki 'güvenlik zayifeti' yeniden gündemde: Şifresiyle dalga konusu oldu - 1. Resim

BİRKAÇ DAMLA TER ELE VERDİ

Ülkeyi sarsan olayda 3 şüpheli yakalanırken, Paris Savcılığı, müze hırsızlarını birkaç damla terden alınan DNA ile bulduklarını bildirdi. Öte yandan yetkililer, soygunun organize suç şebekesi tarafından değil, yerel insanlar tarafından yapıldığını duyurdu. 

Olaya ilişkin açıklamada bulunan polis sendikası, Artık saatler içinde DNA sonucu alabiliyoruz" ifadelerinde bulundu.

GÜVENLİK ZAYİFETİ BİR KEZ DAHA GÜNDEMDE

Öte yandan müzenin, güvenlik kameralarına erişim için kullandığı şifrenin 'Louvre' olduğu ortaya çıktı. Fransa’da büyük yankı uyandıran olayın ardından Louvre’un güvenlik zafiyetleri bir kez daha gündeme geldi.

Yüzyılın soygununda yeni gelişme! Louvre’un çalınmayan mücevherleri Merkez Bankası’na taşındı - 2. Resim

NE OLMUŞTU?

Louvre Müzesi 19 Ekim sabahı soyulmuş, kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi’nden ‘paha biçilemez’ değerde dokuz eser çalınmıştı. Soygun yalnızca yedi dakika sürmüştü.

Çalınan mücevherlerden bazıları şunlardı:

•    Napolyon Bonaparte’ın eşi Marie Louise’in kolyesi
•    Marie Louise’in küpesi
•    3’üncü Napolyon’un eşi imparatoriçe Eugenie’nin tacı
•    İmparatoriçe Eugenie’nin taktığı broş
•    1’inci Louis-Philippe’in eşi kraliçe Marie-Amelie’nin tacı, kolyesi ve küpeleri
•    Eugenie’nin tacı

30 Ekim’de iki kişi hırsızlıkta yer aldığını itiraf etmişti.

