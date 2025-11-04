Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
4 Kasım Kayseri hava durumu raporu paylaşıldı! Kayseri'de bugün hava nasıl olacak?

Kayseri'de hava durumu, 4 Kasım Salı bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Nem oranının hızla yükselmesiyle beraber hissedilen soğukluk da artmaya başlıyor. Akşam ve gece saatleride 7 dereceye kadar inecek sıcaklıklar nedeniyle yetkililer, ani hava değişimi nedeniyle vatandaşları uyardı.

Kayseri'de 4 Kasım salı günü hava durumu arama motorlarında araştırılıyor. Sabah saatlerinde yapılan tahminlerde en yüksek sıcaklığın 17 dereceye ulaşırken, öğle saatlerinden itibaren termometrelerde ani bir düşüş yaşanıyor.

4 Kasım Kayseri hava durumu raporu paylaşıldı! Kayseri'de bugün hava nasıl olacak? - 1. Resim

4 KASIM KAYSERİ'DE HAVA NASIL OLACAK?

Kayseri hava durumu günün en çok araştırılan konular arasındadır. Sabah saatlerinde yapılan tahminlere göre, öğle saatleri itibarıyla tamamen değişti ve şehirde sıcaklıklar sert bir şekilde düşüyor.

Kayseri'de 12.00-15.00 saatlerinde sıcaklık 17 derece, 15.00-18.00 saatlerinde 12 dereceye kadar düşecek. 18.00-21.00'da ise sıcaklık 8 dereceyle termometre düşecek. Nem oranı ise yüzde 55 olacak. 

Vatandaşların, gün içinde yaşanan bu ani hava değişimine karşı hazırlıklı olması ve özellikle akşam saatlerinde soğuk havaya dikkat etmesi önemle duyuruluyor.

