4 Kasım Kayseri hava durumu raporu paylaşıldı! Kayseri'de bugün hava nasıl olacak?

Kayseri'de 4 Kasım salı günü hava durumu arama motorlarında araştırılıyor. Sabah saatlerinde yapılan tahminlerde en yüksek sıcaklığın 17 dereceye ulaşırken, öğle saatlerinden itibaren termometrelerde ani bir düşüş yaşanıyor.

4 KASIM KAYSERİ'DE HAVA NASIL OLACAK?

Kayseri hava durumu günün en çok araştırılan konular arasındadır. Sabah saatlerinde yapılan tahminlere göre, öğle saatleri itibarıyla tamamen değişti ve şehirde sıcaklıklar sert bir şekilde düşüyor.

Kayseri'de 12.00-15.00 saatlerinde sıcaklık 17 derece, 15.00-18.00 saatlerinde 12 dereceye kadar düşecek. 18.00-21.00'da ise sıcaklık 8 dereceyle termometre düşecek. Nem oranı ise yüzde 55 olacak.

Vatandaşların, gün içinde yaşanan bu ani hava değişimine karşı hazırlıklı olması ve özellikle akşam saatlerinde soğuk havaya dikkat etmesi önemle duyuruluyor.