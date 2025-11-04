4 Kasım Gaziantep hava durumu: Gaziantep'te bugün hava nasıl, yağmur var mı?

4 Kasım Gaziantep hava durumu merak edilip araştırılıyor. Sabah saatlerinde 15 derece ile güne başlayan Gaziantep'te, günün ilerleyen saatlerinden sıcaklıkların hızla yükseleceği tahmin ediliyor.

GAZİANTEP'TE BUGÜN HAVA NASIL, YAĞMUR VAR MI?

Gaziantep'te bugün yağmur beklenmemektedir. Kentte anlık hava durumu (08:51) itibarıyla 15,5 derece olup, gökyüzü çok bulutludur.

Gün boyunca sıcaklıkların önemli ölçüde artması ve 12.00 - 15.00 saatlerinde en yüksek değeri olan 27 dereceye ulaşması beklenmektedir. Rüzgar hızının ise 29 km/sa olacaktır. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşüşe geçerek gece 16 derece seviyesine inerken, nem oranı da önemli ölçüde artacaktır.

Gaziantep'te rüzgar sabah saatlerinde Kuzey/Kuzeydoğu yönünden eserken, öğleden sonra Doğu/Güneydoğu yönüne dönecektir. Ancak tüm gün boyunca hava çoğunlukla güneşli/az bulutlu olacaktır.