Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 4 Kasım Gaziantep hava durumu: Gaziantep'te bugün hava nasıl, yağmur var mı?

4 Kasım Gaziantep hava durumu: Gaziantep'te bugün hava nasıl, yağmur var mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
4 Kasım Gaziantep hava durumu: Gaziantep&#039;te bugün hava nasıl, yağmur var mı?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Kasım 2025 Salı günü Gaziantep hava durumu raporunu paylaştı. Vatandaşları çok bulutlu bir gün beklerken hava sıcaklıkları en yüksek 27 dereceyi görecektir.

4 Kasım Gaziantep hava durumu merak edilip araştırılıyor. Sabah saatlerinde 15 derece ile güne başlayan Gaziantep'te, günün ilerleyen saatlerinden sıcaklıkların hızla yükseleceği tahmin ediliyor.

4 Kasım Gaziantep hava durumu: Gaziantep'te bugün hava nasıl, yağmur var mı? - 1. Resim

GAZİANTEP'TE BUGÜN HAVA NASIL, YAĞMUR VAR MI?

Gaziantep'te bugün yağmur beklenmemektedir.  Kentte anlık hava durumu (08:51) itibarıyla 15,5 derece olup, gökyüzü çok bulutludur.

Gün boyunca sıcaklıkların önemli ölçüde artması ve 12.00 - 15.00 saatlerinde en yüksek değeri olan 27 dereceye ulaşması beklenmektedir. Rüzgar hızının ise 29 km/sa olacaktır. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşüşe geçerek gece 16 derece seviyesine inerken, nem oranı da önemli ölçüde artacaktır.

Gaziantep'te rüzgar sabah saatlerinde Kuzey/Kuzeydoğu yönünden eserken, öğleden sonra Doğu/Güneydoğu yönüne dönecektir. Ancak tüm gün boyunca hava çoğunlukla güneşli/az bulutlu olacaktır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Banu Alkan’a acı haber! Kardeşi Osman Alkan başını kaldırıma çarpıp öldü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
18-30 yaş anne babasının üzerine ev olanlar TOKİ'ye başvurabilir mi? - Haberler18-30 yaş anne babasının üzerine ev olanlar TOKİ'ye başvurabilir mi?Vapur seferleri iptal mi? 4 Kasım İDO ve Şehir Hatları sefer durumları - HaberlerVapur seferleri iptal mi? 4 Kasım İDO ve Şehir Hatları sefer durumlarıGünler ne zaman uzamaya başlıyor, en uzun gece ne zaman? - HaberlerGünler ne zaman uzamaya başlıyor, en uzun gece ne zaman?Bugün okullar tatil mi, 4 Kasım İstanbul'da eğitime ara verildi mi? İstanbul'da yoğun sis etkili oldu! - HaberlerBugün okullar tatil mi, 4 Kasım İstanbul'da eğitime ara verildi mi? İstanbul'da yoğun sis etkili oldu!Ajax Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir? GS AJAX karşılaşması şifresiz canlı yayınlanacak! - HaberlerAjax Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir? GS AJAX karşılaşması şifresiz canlı yayınlanacak!Ajax Galatasaray maçında kimler eksik, kimler sakat ve cezalı? Maç kadrosu gündemde! - HaberlerAjax Galatasaray maçında kimler eksik, kimler sakat ve cezalı? Maç kadrosu gündemde!
Sonraki Haber Yükleniyor...