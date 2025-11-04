Bugün yurda giriş yapıyor, yarın İstanbul'da! Meteoroloji'den 20 kente kritik uyarı
Meteoroloji, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini ve Trakya’dan başlayacak sağanak yağışların hafta ortasından itibaren batı şehirlerine yayılacağı açıkladı. Özellikle İstanbul dahil Marmara ve Ege bölgelerinde gök gürültülü sağanakların etkili olacağı bildirilirken, yetkililer ise vatandaşları ani yağışlara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), önümüzdeki günlerde sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini, ülkenin batı kesimlerinin ise sağanak yağışlardan etkileneceğini açıkladı.
MGM’nin verilerine göre bugün kuzey, iç ve batı bölgelerde hava parçalı bulutlu olacak. Doğu Akdeniz’in Toroslar bölgesi ile Niğde çevrelerinde gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava genellikle az bulutlu ve açık olacak. Marmara ve Kıyı Ege’de ise sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülebileceği bildirildi.
BATIDA SAĞANAK GÖRÜLECEK
Trakya’da bugün etkisini göstermeye başlayacak sağanak yağışlı hava, hafta ortasından itibaren batı şehirlerine yayılacak. Yetkililer, ani ve kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Yağış alan yerlerde sıcaklıklar 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar ise genellikle güney, Marmara'da kuzey yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette esecek.
YARIN YAĞMUR BEKLENEN İLLER
İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Bilecik, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bolu, Bartın, Sinop, Samsun, Giresun, Ordu
İşte bölge bölge, il il günün hava durumu tahminleri...
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Çanakkale çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 28°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Tokat çevrelerinin öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 20°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu