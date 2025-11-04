Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Bugün yurda giriş yapıyor, yarın İstanbul'da! Meteoroloji'den 20 kente kritik uyarı

Bugün yurda giriş yapıyor, yarın İstanbul'da! Meteoroloji'den 20 kente kritik uyarı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini ve Trakya’dan başlayacak sağanak yağışların hafta ortasından itibaren batı şehirlerine yayılacağı açıkladı. Özellikle İstanbul dahil Marmara ve Ege bölgelerinde gök gürültülü sağanakların etkili olacağı bildirilirken, yetkililer ise vatandaşları ani yağışlara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), önümüzdeki günlerde sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini, ülkenin batı kesimlerinin ise sağanak yağışlardan etkileneceğini açıkladı.

MGM’nin verilerine göre bugün kuzey, iç ve batı bölgelerde hava parçalı bulutlu olacak. Doğu Akdeniz’in Toroslar bölgesi ile Niğde çevrelerinde gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava genellikle az bulutlu ve açık olacak. Marmara ve Kıyı Ege’de ise sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülebileceği bildirildi.

BATIDA SAĞANAK GÖRÜLECEK

Trakya’da bugün etkisini göstermeye başlayacak sağanak yağışlı hava, hafta ortasından itibaren batı şehirlerine yayılacak. Yetkililer, ani ve kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Yağış alan yerlerde sıcaklıklar 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar ise genellikle güney, Marmara'da kuzey yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette esecek.

YARIN YAĞMUR BEKLENEN İLLER

İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Bilecik, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bolu, Bartın, Sinop, Samsun, Giresun, Ordu

İşte bölge bölge, il il günün hava durumu tahminleri...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Çanakkale çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 22°C
Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 25°C
Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 28°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 16°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 21°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 22°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 22°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Tokat çevrelerinin öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 20°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 21°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 19°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Altın fiyatlarında makas kapanıyor! Gram fiyatı Kapalıçarşı’da daha sert düştü
