Pastırma sıcakları yerini yağışa bırakıyor! Meteoroloji’den İstanbul dahil 30 il için uyarı

Cuma günü başlayan pastırma sıcakları gündüzleri adeta yaz mevsimini yaşatsa da akşamları havada yaşanan keskin soğuma vatandaşları zorluyor. Haftanın son gününde de bu durum sürecek, peki önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre; bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, rüzgarın kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

SALI GÜNÜ SERİN VE YAĞIŞLI HAVA GELİYOR

Meteoroloji'nin yeni uyarısına göre salı gününden itibaren Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düşecek ve yağışlar etkisini artıracak. Güneşli hava yerini gri bulutlara bırakırken, serin hava dalgası çarşamba günü itibarıyla tüm yurtta hissedilecek.

Haftanın ikinci gününde özellikle Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz kıyıları, Çanakkale ve Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL DAHİL 30 KENTE UYARI

Salı günü yağış beklenen iller arasında Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Zonguldak, Bartın, Sinop, Kastamonu, Kilis, Gaziantep ve Adıyaman bulunuyor.

Çarşamba gününden itibaren yağış alanı genişleyecek. İstanbul dahil Yalova, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Bolu, Karabük, Artvin, Erzurum, Ağrı, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay gibi illerde de sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları olası ani su baskınları, ulaşımda aksamalar ve kuvvetli rüzgârlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İşte 5 günün hava durumu tahmin haritaları...