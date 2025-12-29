MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Önce diplomasi yolundan gidilecek, nasihate başvurulacak. Türkiye, yola gelmeyenlerin hakkından gelecek irade ve kudrete malik” sözleriyle uyardı.

EMRAH ÖZCAN - MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 10 Mart Mutabakatı’na uymakta ayak direten PKK’nın Suriye kolu SDG’ye uyarılarda bulundu.

Yalçın “PKK’nın Suriye kolu SDG, henüz yola getirilememiştir. Güney hudutlarımızdaki güvenlik tehdidi devam etmekte. Elbette önce diplomasi yolundan gidilecek. Nasihate başvurulacak. Lakin nush ile uslanmayan takdir değil, tekdir edilecektir. Tekdirle hizaya gelmeyenin hakkıysa kötektir. Türkiye, yola gelmeyenlerin hakkından gelecek irade ve kudrete maliktir. Türkiye; PKK’nın Suriye kolunu da DEAŞ ve FETÖ gibi bütün öteki terör unsurlarını da sonsuza kadar bertaraf edecek güçtedir. Türkiye; varlığına yönelik bütün tehditleri ortadan kaldıracak, bütün tehlikeleri yok edecek dirayettedir. Nasihatten, diplomasiden anlamayanların akıbeti elbette yok olmaktır. Burada Türk milleti adına asıl dirayeti göstermesi gereken merci, siyasi iradedir. Siyasi irade zaten gereğini eksiksiz yerine getirmektedir. Siyasi iradeye, bütün meşru siyasi parti ve hukuki oluşumlar destek vermek zorundadır. Zira Terörsüz Türkiye, millî bir meseledir” dedi.

ASIL İHANET ‘ÖLDÜK’ DİYENLER

Yalçın, süreci eleştirenlere yönelik ise “MHP ve Milliyetçi-Ülkücü Hareket davaya ve millete ihanetle suçlandı. Hâlbuki asıl ihanet, Terörsüz Türkiye’nin aleyhinde bulunmak. Çünkü, Terörsüz Türkiye adımı, Türk milliyetçilerinin lideri tarafından sosyal barışı temin ve terörü bitirmek için bulunmuş âkil bir çözüm yoludur. Yollara yeni şehitler kervanının dizilmemesi, yeni gazilerin çıkmaması; ülke kaynaklarının terörle mücadeleye değil, milletimizin refahına harcanması için düşünülmüş bilgece hâl çaresidir. Siyasi iradenin Terörsüz Türkiye hamlesinin, öncelikle Türk milliyetçileri tarafından desteklenmesi gerekli. Türk milliyetçilerinin mızıklanma ve çeşitli bahanelere sığınma lüksü yok. Türk milliyetçisi olduğunu iddia edip sonra da yıkım ekibine dâhil olmaksa ihanetle eş değerdir. Asıl ihanet; öldük, bittik, yıkıldık palavralarıyla milletimizi ümitsizliğe sevk etmektir. Solun ve bilhassa CHP’nin ağzıyla siyaset yapmak, Türk milliyetçileri için ayıptır, utanılacak bir iştir” değerlendirmesini yaptı.

