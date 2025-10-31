Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Kış kapıdaydı, yaz aradan girdi! Termometreler 32 dereceyi görecek

Kış kapıdaydı, yaz aradan girdi! Termometreler 32 dereceyi görecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kış kapıdaydı, yaz aradan girdi! Termometreler 32 dereceyi görecek
Meteoroloji, Türkiye, Sıcak Hava Dalgası, Pus, Sis, Marmara, Haber
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının Kasım ayı normallerinin çok üzerine çıkacağını açıkladı. 31 Ekim - 4 Kasım arasında etkili olacak sıcak hava dalgasında Marmara ve Ege’de pus ve sis beklenirken, o bölgelerde 32 dereceye kadar yükselecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Ege'nin kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Kış kapıdaydı, yaz aradan girdi! Termometreler 32 dereceyi görecek - 1. Resim

TERMOMETRELER ZİRVEYİ GÖRECEK

Cumartesi (1 Kasım) günü sıcaklıklar genel olarak artış trendine giriyor. Güney Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 30 derece eşiğini aşarken, Ege ve İç Anadolu'da hava tamamen açarak güneşli olacak. Marmara'da gece 00:00 ile sabah 06:00 saatleri arasında pus hadisesi tekrar görülebilir.

Kış kapıdaydı, yaz aradan girdi! Termometreler 32 dereceyi görecek - 2. Resim

SICAKLIK 32 DERECEYE KADAR TIRMANACAK

Pazar (2 Kasım) ise 5 günlük periyodun en sıcak günlerinden biri olarak öne çıkıyor. Antalya, Muğla ve Adana çevrelerinde sıcaklık 32 dereceye kadar tırmanacak.

Kış kapıdaydı, yaz aradan girdi! Termometreler 32 dereceyi görecek - 3. Resim

Kış kapıdaydı, yaz aradan girdi! Termometreler 32 dereceyi görecek - 4. Resim

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Kış kapıdaydı, yaz aradan girdi! Termometreler 32 dereceyi görecek - 5. Resim

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Komşudan AB'ye petrol freni! Enerji krizi korkusu yasak getirdi"İstanbul'umuza hizmet etmeye hazır!" Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi paylaşımı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Aydın'da korkulan başa geldi! Hastalık yayıldı, karantina uygulanacak - YaşamHastalık yayıldı, karantina uygulanacak'Hareketsizlik salgını' kapıda: 2050 insanı böyle görünebilir! - Yaşam2050 insanı böyle görünebilir!Avustralyalı iki askerin 109 yıl önce denize attığı mektuplar ortaya çıktı! - Yaşam109 yıl önce denize atılmış! Tesadüfen bulunduİsveç'te solucan arayan balıkçı, define buldu: Topraktan Orta Çağ'a ait 20.000 sikke çıkardı - YaşamSolucan arayan balıkçı, Orta Çağ'a ait hazine buldu!Yozgat'ın bir köyünde bulunuyor, 300 yıllık geçmişi var! Define avcıları mahvetti - YaşamYozgat'ın bir köyünde bulunuyor, 300 yıllık geçmişi var!Türkiye'de ilk kez görüntülendi! Nesli tükenmek üzere olan Güney Amerika balabanı, Artvin'de ortaya çıktı - YaşamNesli tükenmek üzereydi! Türkiye'de ilk kez görüntülendi
Sonraki Haber Yükleniyor...