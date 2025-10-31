Kış kapıdaydı, yaz aradan girdi! Termometreler 32 dereceyi görecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Ege'nin kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

TERMOMETRELER ZİRVEYİ GÖRECEK

Cumartesi (1 Kasım) günü sıcaklıklar genel olarak artış trendine giriyor. Güney Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 30 derece eşiğini aşarken, Ege ve İç Anadolu'da hava tamamen açarak güneşli olacak. Marmara'da gece 00:00 ile sabah 06:00 saatleri arasında pus hadisesi tekrar görülebilir.

SICAKLIK 32 DERECEYE KADAR TIRMANACAK

Pazar (2 Kasım) ise 5 günlük periyodun en sıcak günlerinden biri olarak öne çıkıyor. Antalya, Muğla ve Adana çevrelerinde sıcaklık 32 dereceye kadar tırmanacak.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.