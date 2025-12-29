İzmir Doğal Hayat Parkı, nesli tükenme tehlikesi altındaki jaguar ve bozayılara da kucak açtı.

Park, Kocaeli Darıca’daki özel bir hayvanat bahçesinden transfer edilen dişi siyah jaguar ile 20 yaşındaki dişi bozayıyı bünyesine kattı. İzmir Doğal Yaşam Parkında hâlen bir erkek ve iki dişi olmak üzere üç bozayı bulunurken, yeni transferle birlikte ayı grubu da güçlendirildi. Bu transferle birlikte İzmir Türkiye’deki tek jaguara ev sahipliği yapmaya başladı. “Jüliet” isimli dişi siyah jaguar ve “Yumuk” isimli boz ayı doğal yaşam parkında ziyaretçilerini bekliyor.

