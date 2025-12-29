CHP’de yüzde 50+1 endişesi
CHP’de Genel Başkan Özgür Özel’in “Partimizin adayı Erdoğan’ı yenecek güçte olacaktır” sözlerinin aksine parti kurmayları yüzde 50 artı 1 endişesi taşıyor.
CHP'de kurmaylar, ittifaksız seçim galibiyetinin zor olduğunu ve cumhurbaşkanı adaylığı belirsizliğini dile getirirken, İmamoğlu'nun aday olamaması halinde Özgür Özel'in öne çıktığını ve partinin yeni yılda doğu bölgelerine odaklanarak saha çalışmalarına devam edeceğini belirtiyor.
Berat Temiz / ANKARA - Genel seçimlerde ittifaksız seçime girilmesi hâlinde partinin tek başına galibiyet ihtimalinin düşük olduğunu ifade eden kurmaylar, cumhurbaşkanı adaylığı noktasında da belirsizlik yaşıyor.
Parti içerisinde, rüşvet ve yolsuzluk iddialarından tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun aday olamayacağının netleşmesi hâlinde Özgür Özel’in ismi ön plana çıkıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın hem Ankara’daki trafik sorunu ve su kesintilerini kronik hâle getirmesi hem de doğu bölgesinden oy alamayacağını düşünen kurmaylar, Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığına sıcak bakmıyor.
Öte yandan CHP yönetimi, yeni yılda şehir mitinglerine devam edecek. Hafta içi ilçe, hafta sonu il mitingleri yapılacak. 2026’da yaklaşık 50 ilde düzenlenecek mitinglerle birlikte saha çalışmaları için Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine ağırlık verilecek.