Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Karadeniz'de gelen ve Türk F-16'ları tarafından düşürülen İHA ile ilgili iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Duran, "İfadeler gerçeği yansıtmamakta ve açık bir dezenformasyon niteliği taşımaktadır. Sayın Özel'e, spekülasyon ve dezenformasyon içeren değerlendirmeler yerine, resmî kurumlarımız tarafından yapılan açıklamaları dikkate almasını tavsiye ediyorum." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Karadeniz üzerinden gelen ve düşürülen İHA'ya ilişkin, "F-16'lar İHA'yı düşürmek için Erdoğan'ı bekledi" iddiasına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) net cevap geldi.

"AÇIK BİR DEZENFORMASYON"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Duran, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bir gazeteye verdiği röportajda, bir İHA’nın düşürülmesine ilişkin olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a atfen dile getirdiği ifadeler gerçeği yansıtmamakta ve açık bir dezenformasyon niteliği taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

"SAYIN ÖZEL'E RESMÎ AÇIKLAMALARI DİKKATE ALMASINI TAVSİYE EDİYORUM"

Duran, "Sayın Özel’e, spekülasyon ve dezenformasyon içeren değerlendirmeler yerine, resmî kurumlarımız tarafından yapılan açıklamaları dikkate almasını tavsiye ediyorum." dedi.

"İHA'NIN GEÇ DÜŞÜRÜLDÜĞÜ İDDİALARI AÇIK BİR DEZENFORMASYONDUR"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de, söz konusu iddialara ilişkin yayımladığı yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarına yansıyan bir İHA’nın düşürülmesine yönelik Sayın Cumhurbaşkanımızdan talimat beklendiği yönündeki iddialar açık bir dezenformasyondur. Bilindiği üzere 15 Aralık’ta Karadeniz yönünden hava sahamıza yaklaşan bir İHA, tespit edilmesinin ardından F-16’larımız tarafından takip edilmiş ve barış dönemi prosedürlerinin tamamlanmasını müteakip güvenli bir bölgede kontrollü bir müdahaleyle vurularak düşürülmüştür. İHA’nın Sayın Cumhurbaşkanımızdan talimat beklendiği için veya menşei kaygı oluşturduğu için geç düşürüldüğü iddiaları açık bir dezenformasyondur." denildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin açıklaması

"DEVLETİMİZE OLAN GÜVENİ SARSMAYA YÖNELİK ART NİYETLİ AÇIKLAMALAR"

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Halihazırda yürürlükte olan ve hava sahasının yönetimi ve savunmasında kullanılan “Angajman Kuralları Direktifi” dokümanı kapsamında düşürme yetkisi Genelkurmay Başkanlığımızda olup, olay günü gelişmeler çerçevesinde bu yetki kullanılmak üzere gecikmeksizin Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza devredilmiştir.

Eksik ve yanlış bilgilerden oluşan ve gerçeklerle bağdaşmayan bu tarz spekülatif açıklamalar halkımızı yanlış yönlendirmeye ve devletimize olan güveni sarsmaya yönelik art niyetli açıklamalardır. Kamuoyunun dezenformasyonlara karşı sadece resmi kaynaklarca yapılan açıklamaları dikkate alması önem teşkil etmektedir."

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Aralık'ta Türk F-16'ları tarafından düşürülen 'İHA' hakkında, "Şu anda bir hava aracını düşürme yetkisi Erdoğan’da. Erdoğan’dan iki saat boyunca talimat gelmiyor. Değilse söylesinler. Daha denizin üstünde İHA’yı düşürme imkanımız vardı. Hava kuvvetlerimizin yetersizliğinden değil, İHA’nın menşeinden düşürülemedi." ifadelerini kullanmıştı.

KARADENİZ'DEN GELEN İHA'YI, TÜRK F-16'LARI DÜŞÜRMÜŞTÜ

Karadeniz'de cereyan eden Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle zaman zaman Türkiye kıyılarına deniz mayını, insansız deniz aracı, İHA ve mühimmat parçaları vurmuştu. 15 Aralık'ta ise bu kez de Karadeniz üzerinden gelen ve kontrolden çıktığı düşünülen kimliği belirsiz bir İHA, Türk F-16'ları tarafından düşürülmüştü.

ERDOĞAN, RUSYA VE UKRAYNA'YI UYARMIŞTI

15 Aralık'ta Karadeniz üzerinden gelip Türk F-16'ları tarafından düşürülen İHA ve Karadeniz'de ticaret gemilerini hedef alan saldırılara ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı bir açıklamada, Ukrayna ve Rusya'yı uyarmıştı. Erdoğan, "Son günlerde düzenlenen karşılıklı saldırılar Karadeniz’deki seyrüsefer emniyetini ciddi biçimde tehdit etmektedir. Ticaret gemileri sivil gemileri hedef almanın kimseye bir faydası olmaz. Her iki tarafa da bu konuda ikazlarımızı net bir şekilde iletiyoruz." demişti.

