Geçici sıcaklar sona eriyor! Meteoroloji uzmanı tarih verdi, yağışlı günler kapıda

Güneşli günler geride kalıyor. Yurt genelinde bu hafta sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği aktarılırken, Meteoroloji uzmanı Fevzi Burak Tekin ise ülkede yağışların yeniden başlayacağı tarihi açıkladı. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?

Türkiye'de bu hafta sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta sonu ve gelecek haftanın hava durumuna dair değerlendirmelerde bulundu. Uzman isim, hafta sonu ve pazartesi günü yurt genelinde yağış beklenmediğini, havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğini kaydetti.

Özellikle gece ve sabah saatlerinde yurdun iç kesimlerinde yer yer sis ve pus beklendiğini aktaran Tekin, "Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesine düşme gibi olumsuzluklara sebep olabilir, dikkatli olunmalı" uyarısında bulundu. Hava sıcaklıklarının ise hafta boyunca mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceğini aktaran Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki 3 gün boyunca ülke genelinde yağış beklemiyoruz. Fakat salı günü ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun batısında yağış göreceğiz. Aynı şekilde Marmara ile Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Çanakkale ve Doğu Anadolu'nun batısında yağışları görmek mümkün olacak. Öte yandan çarşamba ve perşembe günü ise ülkemizin kuzey kesimlerinde aralıklarla yağışları göreceğiz."

Geçici sıcaklar sona eriyor! Meteoroloji uzmanı tarih verdi, yağışlı günler kapıda - 1. Resim

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

Üç büyükşehirde yağış beklenmediğini hatırlatan Tekin, havanın parçalı ve az bulutlu olacağını söyledi. İstanbul'un kasım ayı ortalama sıcaklığının 16 derece olduğunu vurgulayan Tekin, 3 gün boyunca sıcaklıkların 19 ila 21 derece aralığında seyredeceğini belirtti.

Ankara'nın kasım ayı ortalama sıcaklığının 13 derece olduğunu aktaran Tekin, 3 gün boyunca sıcaklıkların 19 ila 20 derecelerde seyredeceğini söyledi.

Tekin, kasım ayı ortalama sıcaklığı 19 derece olan İzmir'de ise 3 gün boyunca hava sıcaklıklarının 23 ila 25 derece arasında olacağını kaydetti.

Geçici sıcaklar sona eriyor! Meteoroloji uzmanı tarih verdi, yağışlı günler kapıda - 2. Resim

