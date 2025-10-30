Meteoroloji tarih verdi: Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?

Türkiye’de sonbaharın ikinci yarısında meydana gelen hava sıcaklıklarında ani yükselişler, halk arasında “pastırma sıcakları” olarak adlandırılıyor. Bu sıcak hava dalgası özellikle Ekim ve Kasım aylarında etkisini gösterirken, hem günlük hayatı hem de tarımsal faaliyetleri etkileyebiliyor. Peki, pastırma sıcakları ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte 2025 yılında pastırma sıcaklarının başlayacağı ve sona ereceği tarihler.

PASTIRMA SICAKLARI NEDİR?

Pastırma sıcakları, yaz bitiminde ani olarak artan hava sıcaklıklarıyla ortaya çıkıyor. Genellikle Ekim ayının son haftası ve Kasım başlarında etkili olan pastırma sıcakları, adını bu dönemde güneşte kurutulan pastırmalardan alıyor. Pastırma sıcaklarının özellikle gündüzleri hissedilir şekilde artacağı, geceleri ise normal sonbahar sıcaklıklarına dönüleceği belirtiliyor.

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de pastırma sıcaklarının 31 Ekim 2025 tarihinden itibaren etkisini göstermesi bekleniyor. Özellikle Ege ve İç Anadolu bölgelerinde gündüz sıcaklıklarının 30 dereceye kadar çıkabileceği öngörülüyor.

PASTIRMA SICAKLARI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Türkiye’de pastırma sıcaklarının yaklaşık 7 gün boyunca, yani 6 Kasım 2025 tarihine kadar etkisini sürdürebileceği tahmin ediliyor. Pastırma sıcaklarının Ege ve İç Anadolu bölgelerinde daha uzun süreli olacağı aktarılıyor.