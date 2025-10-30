Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Meteoroloji tarih verdi: Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'de pastırma sıcaklarının hangi tarihler arasında etkili olacağını açıkladı. Bunun üzerine vatandaşlar, "Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?" sorularını araştırmaya başladı. İşte 2025 pastırma sıcakları tarihleri.

Türkiye’de sonbaharın ikinci yarısında meydana gelen hava sıcaklıklarında ani yükselişler, halk arasında “pastırma sıcakları” olarak adlandırılıyor. Bu sıcak hava dalgası özellikle Ekim ve Kasım aylarında etkisini gösterirken, hem günlük hayatı hem de tarımsal faaliyetleri etkileyebiliyor. Peki, pastırma sıcakları ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte 2025 yılında pastırma sıcaklarının başlayacağı ve sona ereceği tarihler.

Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 2025 pastırma yazısı tarihleri - 1. Resim

PASTIRMA SICAKLARI NEDİR?

Pastırma sıcakları, yaz bitiminde ani olarak artan hava sıcaklıklarıyla ortaya çıkıyor. Genellikle Ekim ayının son haftası ve Kasım başlarında etkili olan pastırma sıcakları, adını bu dönemde güneşte kurutulan pastırmalardan alıyor. Pastırma sıcaklarının özellikle gündüzleri hissedilir şekilde artacağı, geceleri ise normal sonbahar sıcaklıklarına dönüleceği belirtiliyor.

Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 2025 pastırma sıcakları için geri sayım - 2. Resim

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de pastırma sıcaklarının 31 Ekim 2025 tarihinden itibaren etkisini göstermesi bekleniyor. Özellikle Ege ve İç Anadolu bölgelerinde gündüz sıcaklıklarının 30 dereceye kadar çıkabileceği öngörülüyor. 

Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 2025 pastırma sıcakları için geri sayım - 3. Resim

PASTIRMA SICAKLARI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Türkiye’de pastırma sıcaklarının yaklaşık 7 gün boyunca, yani 6 Kasım 2025 tarihine kadar etkisini sürdürebileceği tahmin ediliyor. Pastırma sıcaklarının Ege ve İç Anadolu bölgelerinde daha uzun süreli olacağı aktarılıyor.

