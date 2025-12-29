İzlanda ve Rusya üzerinden gelen kutup soğukları yurdun büyük bölümünü beyaz örtüyle kapladı. İç ve doğu kesimlerde etkili olan kar yağışı yeni haftada kıyı Ege ve Batı Akdeniz dışında neredeyse tüm yurda yayılacak. Hava sıcaklıkları düşmeye devam edecek, kar tüm yurtta görülecek.

Kurak ve sıcak bir sonbahar geçiren Türkiye, İzlanda ve Rusya üzerinden gelen kutup soğuklarının etkisiyle donuyor.

ÖNERİLEN HABERLER YASAM Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde pazartesi günü okullar tatil edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) tahminlerine göre yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan dondurucu soğuklar yeni haftada da devam edecek. Hava sıcaklığı hissedilir şekilde düşmeye devam edecek, bazı bölgelerde hâlihazırda bir metreyi bulan kuvvetli kar yağışı kıyı Ege ve Batı Akdeniz dışında neredeyse tüm yurda yayılacak.

Şiddetli soğukların etkisini hissettirdiği İstanbul’un yeni haftada mevsimin ilk karını görmesi bekleniyor. Yılın son günü Kocaeli’ye kadar ulaşan kar yağışı 2026’nın ilk günü olan perşembe İstanbul’u etkisi altına alacak. Kentte eksi bir dereceye kadar düşecek hava sıcaklığıyla birlikte 1 Ocak Perşembe günü beyaz örtünün oluşacağı tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Rize, Ağrı, Iğdır, Muş, Batman, Mardin ve Siirt çevreleri ile Artvin kıyılarında yoğun kar etkili oldu. MGM; Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Sinop, Ağrı, Erzurum, Hakkâri, Kars, Kastamonu, Muş, Van, Şırnak ile Ardahan’ı, sarı ve turuncu kod yayınlayarak şiddetli kar yağışına karşı uyardı.

MGM ayrıca kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yaptı. Marmara ile Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde de saatteki hızı 40-60 kilometreyi bulacak kuvvetli rüzgâr bekleniyor. İçişleri Bakanlığı da yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması ikazı yapıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası