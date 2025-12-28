Batman'da kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla vurulan 33 yaşındaki Ali Olgun, hayatını kaybetti. Silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Batman’da GAP Mahallesi'nde 33 yaşındaki Ali Olgun, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Batman'da korkunç saldırı! Silahla sokak ortasında öldürüldü

HAYATINI KAYBETTİ

Olgun, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olgun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ongun’u öldüren şüphelilerin bulunması için inceleme başlattı.

Batman'da korkunç saldırı! Silahla sokak ortasında öldürüldü

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

M.Y. ve B.S. isimli iki şüpheli, olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası