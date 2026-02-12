90’lı yıllara damga vuran Dawson’s Creek dizisinin unutulmaz yıldızı James Van Der Beek’ten kahreden haber geldi. Uzun süredir tedavi gören ünlü oyuncu, 48 yaşında hayata veda etti.

Bir dönemin fenomen gençlik dizisinde oynadığı Dawson Leery karakteriyle dünya çapında şöhrete kavuşan Van Der Beek’in vefatı, sanat dünyasını ve hayranlarını hüzne boğdu. 2023 yılından bu yana üçüncü evre kolon kanseriyle savaş veren ve hastalığını büyük bir metanetle göğüsleyen 6 çocuk babası oyuncunun acı haberi ailesi tarafından doğrulandı.

ACI HABERİ EŞİ DUYURDU

Ünlü oyuncunun eşi Kimberly Van Der Beek, yaptığı duygusal açıklamayla sevenlerini derinden sarstı. Duyurusunda, “Sevgili James bu sabah huzur içinde aramızdan ayrıldı. Son günlerini cesaret, inanç ve zarafetle karşıladı” ifadelerine yer verildi.

Van Der Beek’in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise aile için mahremiyet talep edildi. Mesajda, “Sevgili eşimiz, babamız, oğlumuz, kardeşimiz ve dostumuz James David Van Der Beek’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Onun insanlığa olan sevgisi ve zamanın kıymetine dair söyleyecek çok şeyi vardı. Üzüntülü sürecimizde huzur dolu bir mahremiyet rica ediyoruz” denildi.

HASTALIĞINI GEÇEN YIL AÇIKLAMIŞTI

Ünlü oyuncu, 2024 yılının Kasım ayında yaptığı açıklamayla üçüncü evre kolorektal kanser teşhisi aldığını duyurmuştu. Zorlu tedavi sürecinde bir yandan ailesine vakit ayırmaya çalışan Van Der Beek, diğer yandan sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarına umut aşılamıştı.

6 ÇOCUK SAHİBİYDİ

Kariyeri boyunca Varsity Blues ve The Rules of Attraction gibi yapımlarda da rol alan yıldız isim, geride eşi Kimberly ile yaşları 3 ile 13 arasında değişen 6 çocuğunu bıraktı.

James Van Der Beek’in vefatı, 90’lı yılların efsane ekran yüzlerinden birine daha veda ettiğimizi hatırlatarak hayranlarının kalbinde derin bir iz bıraktı.

