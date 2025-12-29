İstanbul Valiliği tarafından başlatılan uygulama çerçevesinde, 159 evsiz vatandaş çeşitli otellerde misafir ediliyor.

İstanbul Valiliği koordinasyonunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediye Zabıtası ekiplerince, hayatını sokakta sürdüren evsiz vatandaşların eksikliklerinin ve barınma ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda, metropol genelinde yapılan uygulamada, 159 evsiz, belirlenen otellere nakledilerek misafir ediliyor. İstanbul Valisi Davut Gül önceki gün açıklamada bulunarak, vatandaşlardan sokakta kalan evsizleri 112’ye bildirmelerini istemişti.

