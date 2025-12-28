BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, terörle mücadeleye bugüne kadar 2 trilyon doların üzerinde kaynak harcandığını belirterek, PKK’nın Türkiye başta olmak üzere tüm bölgelerde silah bırakıp tamamen feshedilmesi gerektiğini söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin il kongresi için geldiği Adıyaman’da önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) konferans salonunda konuşan Destici, Kahramanmaraş merkezli 2023 depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

TERÖRLE MÜCADELEYE 2 TRİLYON DOLAR HARCANDI

Türkiye’nin uzun yıllardır terörle mücadele ettiğini vurgulayan Destici, bu süreçte çok büyük bir ekonomik yükün altına girildiğini ifade etti. Destici, “Türkiye, terörle mücadele kapsamında bugüne kadar 2 trilyon doların üzerinde harcama yaptı. Bu rakamın büyüklüğünü iyi anlamalıyız. Depremin ardından devletimizin harcadığı yaklaşık 100 milyar doların tam 20 katından bahsediyoruz” dedi.

Söz konusu kaynağın farklı alanlara yönlendirilmesi halinde Türkiye’nin çok daha güçlü bir ekonomik konuma ulaşabileceğini dile getiren Destici, “Eğer bu paralar savunma sanayi, enerji, gıda ve sağlık gibi stratejik alanlara aktarılabilseydi, bugün borçlanan değil, cari fazla veren ve alacaklı bir ülke olurduk” şeklinde konuştu.

"PKK SADECE TÜRKİYE'DE DEĞİL..."

“Terörsüz Türkiye” hedefine de değinen BBP lideri Destici, PKK’nın sadece Türkiye’de değil, Irak, Suriye ve İran’daki tüm unsurlarıyla birlikte silah bırakması gerektiğini belirtti. Destici, “PKK, nerede varsa tüm unsurlarıyla silahlarını bırakacak ve kendini feshedecek. Türkiye, İran, Irak, Suriye hatta Avrupa’daki yapılanmaların da sona erdiği, demokratik bir döneme girilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

