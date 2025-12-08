TGRT Haber ekranlarına konuk olan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, asgari ücretin 33 bin TL'nin üzerinde olması gerektiğini söyledi. Destici ayrıca doğum oranlarının düşüşüne dikkat çekerek "Düşen doğum oranları terörden daha büyük tehdit" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bu sabah TGRT Haber ekranlarında Cem Küçük ile Günaydın Türkiye programına katıldı.

"TERÖRDEN DAHA BÜYÜK TEHDİT..."

Gündeme ilişkin önemli açıklamalar yapan Destici, doğum oranlarının azalmasına dikkat çekerek "Düşen doğum oranları terörden daha büyük tehdit." dedi. BBP lideri ayrıca aile yapısının zayıfladığını, bu nedenle kadınların çalışma hayatını kolaylaştıracak daha radikal önlemler alınması gerektiğini belirtti.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI

Terörsüz Türkiye sürecine karşı çıkmadıklarını söyleyen Destici, "Türkiye zaten şu an terörsüz. Silahsız terör örgütü mensupları var mı var. Siyasi partileri var, STK'ları var, bunlar siyasi bölücülüğe devam ediyor. Bizce, teröristle müzakere edilerek terör yok edilemez." ifadelerini kullandı.

Mustafa Destici, doğum oranlarındaki düşüşe dikkat çekti: Terörden daha büyük tehdit!

"ASGARİ ÜCRET EN AZ 33 BİN TL OLMALI"

2026 asgari ücreti için rakam veren Destici, şu şekilde konuştu: "Geçen yıldan kalan yüzde 20 kayıp artı bu yılki yüzde 30 enflasyon; toplam yüzde 50. Asgari ücret de en az yüzde 50 artmalı. Rakam veriyorum: asgari ücret 33 bin TL'nin üzerine çıkmalı" diye konuştu.

