7 saat altında uyuyanları bekleyen hastalığa karşı uzman isim uyardı. Kronik uyku sorununun her yaş grubunda risk taşıdığı, sürecin alzheimera kadar gidebildiği ortaya çıktı.

Uyku sorunu yaşayanların bilmediği riskler, yeniden gün yüzüne çıktı. Uzm. Dr. Rabia Sedef Üre, modern hayatın en yaygın sağlık sorunlarından biri haline gelen 'Uyku Yoksunluğu' problemine karşı uyardı.

7 saatten az uyuyanlar alzheimer olma riski ile karşı karşıya

UYKU YOKSUNLUĞU SORUNU ARTIYOR

Her yaş grubunda bu sorunun yaşanabileceğine dikkat çeken Üre şunları söyledi:

Metabolik hastalıklar; şeker, kalp, tansiyon hastalıkları gibi diğer tıbbi durumlar, kronik uyku yoksunluğu sendromuna neden olabiliyor. Ama en sık görülen tiplerinden biri, biraz da psikolojik kökeninden kaynaklı olarak, uyku yoksunluğudur.

Uyku yoksunluğu tehlikeli hastalıklara kapı aralıyor

UYKU DÜZENİNDE 7 SAAT KURALI

7 saat altında bir uyku düzenini önermeyen Üre, “Gün içinde dikkat, konsantrasyon, kaybı, yorgunluk, uyku isteği gibi kişinin aile, sosyal ve iş yaşamını olumsuz etkileyebilen durumlar oluşabiliyor” dedi.

Alzheimer ilaç tedavisi ile geçen bir hastalık değil

Üre, şöyle uyardı:

Uzun vadede de sıkıntılarından daha çok korkuyoruz çünkü kardiyovasküler sistem üzerinde ciddi yan etkileri bulunmaktadır. Kronik uyku yoksunluğunun obezite, insülin direnci ve diyabetle ilişkisi kanıtlanmış durumdadır. İnme, kalp ve damar hastalıkları gibi hastalıklarla kesinlikle ilişkisi kanıtlanmış durumda. Kronik uyku yoksunluğunun daha uzun vadede alzheimer tipi demansla direkt ilişkili olduğunu biliyoruz. Bu yüzden mutlaka hastanın eğitilmesi gerekiyor. Tedavilerden cevap alamazsak, ek olarak ilaç tedavilerinden de faydalanabiliyoruz.

Haberle İlgili Daha Fazlası