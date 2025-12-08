İngiliz bilim insanları, kişilerin kendi kendisine meme kanserini tespit edebilecek akıllı bir cihaz geliştirdiklerini duyurdu. Posta pulu büyüklüğündeki bu cihaz, cilde kolayca yapışarak yüksek riskli kadınların takibinde çığır açabilir, binlerce hayatın kurtarılmasını sağlayabilir.

Bristol Üniversitesi uzmanları tarafından, Birleşik Krallık Kanser Araştırmaları (Cancer Research UK) kuruluşu desteğiyle geliştirilen bu minik cihaz, erken teşhiste yeni bir umut kaynağı olmayı hedefliyor. Cihazı geliştiren Marah Alassaf, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kanser hücreleri hızla büyüyüp yayıldığı için, genellikle kan akışında artışa ve bu durum da bölgede lokalize sıcaklık artışına neden olur" dedi.

NASIL ÇALIŞIYOR? Cihazda bulunan sensörler, göğüs içindeki sıcaklık değişimlerini algılıyor ve bir tümörün neden olduğu hızlı hücre büyümesine işaret edebilecek sıcak noktaları (hot spot) tespit ediyor. Alassaf, "Bu ince sıcaklık değişikliklerini haritalandırarak, potansiyel erken uyarı işaretlerini yakalayabiliriz. Amacımız, meme kanserini daha erken teşhis etmeye yardımcı olacak, kullanışlı ve invazif olmayan bir araç sağlamak" dedi.

AKILLI TELEFONA BAĞLANIYOR Bununla birlikte yama, 1.5 mm kalınlığında, dahili bir pil ile çalışıyor ve sıcaklık okumalarını Wi-Fi aracılığıyla bir akıllı telefon uygulamasına gönderiyor. Araştırmacılar sensörün ilk testlerini silikondan yapılmış bir protez göğüs üzerinde gerçekleştirdi. Yamadaki dokuz sensör bir ısı haritası oluşturarak, cildin derinliklerindeki dokuda 1°C'den daha az sıcaklık değişimlerini bile algılayabiliyor.

İNSAN TESTLERİNE BİRKAÇ YIL İÇİNDE BAŞLANACAK Ms. Alassaf, önümüzdeki birkaç yıl içinde insanlar üzerinde uygun testlere başlamayı umuyor ve cihazın gelecekte diğer kanser türleri için de kullanılabileceğini belirtiyor.



KADINLAR ARASINDA EN YAYGIN GÖRÜLEN KANSER TÜRÜ Meme kanseri, kadınlar arasında en yaygın görülen kanser biçimi olup, dünya genelinde her yıl 1 milyon kadını etkiliyor. Türkiye’de her yıl 100 bin kadından 22'si meme kanserine yakalanıyor. Meme kanserinden ölüm oranı 100 bin kadında yaklaşık 10 kişi olarak belirtiliyor. Kadınların meme kanserine karşı önlemlerini alarak, düzenli kontrol yaptırmaları gerekiyor. Uzmanlar erken teşhis ile meme kanserinin yüzde 90 oranında tedavi edilebileceğini belirtiyor.

Editör:AYŞEGÜL DAHİ

