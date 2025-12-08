İstanbul Çekmeköy'de uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
İstanbul Valiliği, Çekmeköy'de bir eve narkotik operasyonu düzenlendiği sırada ekiplere ateş açıldığını duyurdu. Çıkan çatışmada polis memuru Emre Albayrak ağır yaralanırken, saldırıyı gerçekleştirenlerden R.A. ölü, Ç.A. ve C.A. sağ olarak ele geçirildi.
- Çekmeköy'de narkotik arama amaçlı bir eve baskın düzenlendi.
- Baskın sırasında emniyet ekiplerine ateş açıldı.
- Özel Harekat polisi Emre Albayrak ağır yaralandı.
- Çatışmada saldırıyı gerçekleştiren R.A. öldürüldü.
- Ç.A. ve C.A. isimli diğer iki şüpheli sağ olarak ele geçirildi.
İstanbul Çekmeköy'de bir eve narkotik arama amaçlı baskın düzenlendi. Operasyon esnasında evin içinden polislere ateş açıldı.
Çıkan çatışmada polis memuru Emre Albayrak ağır yaralanırken, saldırganlardan R.A. öldürüldü, Ç.A. ve C.A. sağ olarak ele geçirildi.
Şanlıurfa'da nöbet tutan polise bıçaklı saldırı!
İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:
"08.12.2025 Pazartesi Günü saat 7.30 sıralarında Emniyet ekipleri, Çekmeköy İlçesi Aydınlar mahallesi Adnan Kahveci caddesi üzerinde bulunan bir eve narkotik arama amaçlı baskın düzenlemiştir. Operasyon sırasında evin içinden emniyet ekiplerine ateş açılmıştır. Açılan ateş sonucu Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memurumuz Emre Albayrak yaralanmıştır.
Saldırıda ağır yaralanan polis memurumuz Emre Albayrak, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Polis memurumuzun hastanedeki tedavisi sürmektedir.
Çıkan çatışmada saldırıyı gerçekleştiren R.A.(35) öldürülmüş, Ç.A. ve C.A. sağ olarak ele geçirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."