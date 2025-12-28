Rize’nin Hemşin ilçesine bağlı Akyamaç köyünde, gece saat 03.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangında Saffet Akpak, Yusuf Akpak, Meryem Akpak ve Cengiz Merdamert’e ait 3 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Çevrede bulunan 4 ev alevlerden etkilenmeden kurtarılırken, yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Kendi çatısının ve teras katının yandığını belirten Cengiz Merdamert, “Biz teras katıyla kurtardık, alt katlara inmedi. Tarihi 2 binamız gitti. İtfaiye geldi söndürdü ama halen içerisinden duman çıkıyor. Ben Rize’deydim. Görgü tanıkları benim binama çatıdan ulaştığını söylüyor. En son benim evime ulaşmış” dedi.

Köy muhtarı Murat Merdamert ise şöyle konuştu:

Gece saat 4.00’da telefonum çaldı. Komşumuz aradı ve ‘köy yanıyor’ dedi. Alevleri görünce burada ikamet eden komşumu aradım. Gece buradaydı ama arayınca ulaşamadık. Aslında uyanmış ama biz telefona ulaşamadık. Başka bir komşusunu aradım dedim ‘mahalle yanıyor bir camdan bak.’ O da bana ‘korkunç yangın var’ dedi. ‘Üstten geliyorum, siz de oradan toparlanın. Çağırabildiğin kadar insan çağır. Saffet ağabeye ulaşamıyorum’ dedim. Buraya geldiğimizde Saffet abi son anda haber almış, hayvanları çıkarmış, kendisi de müdahale etmiş. İtfaiye, Belediye Başkanı, Kaymakam geldi. Yollar çok bozuktu. Özel İdare hemen yolları açtı. Çok zor koşullarda müdahale edildi ve yangının hemen yanındaki 3 ev kurtarıldı.