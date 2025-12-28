4 gün önce heyelan meydana gelen Kastamonu’da bir yeni heyelan daha meydana geldi. Sağanak yağış sonrasında Cide-Bartın karayolu çöktü. Çöken yol trafiğe kapatıldı.

Kastamonu Cide-İnebolu kara yolunun 50'nci kilometresinde 4 gün önce sağanak sonrası yol çökmüş, Cide-İnebolu kara yolu ulaşıma kapanmıştı. Bu kez de sağanak sonrasında Kalafat mevkiinde heyelan meydana geldi. Heyelan sebebiyle çöken Cide-Bartın karayolu ulaşıma kapatıldı.

ULAŞIMA KAPATILDI

Meteoroloji’nin şiddetli sağanak uyarısı yaptığı Kastamonu’da sağanak sonrasında hayat felç oldu. Kastamonu’nun Cide ilçesinde etkili olan yağışların ardından heyelan meydana geldi.

Kalafat mevkiindeki heyelan sonrasında Cide-Bartın karayolu çöktü. Çöken yol güvenlik için trafiğe kapatıldı. Gideros bölgesindeki ulaşım alternatif yol üzerinden sağlandı.

DAHA ÖNCE DE HEYELAN OLMUŞTU

13 Şubat’ta da bölgede yoğun kar ve yağmur yağışı sonrası toprağın yumuşaması nedeniyle Cide-Bartın karayolu Kalafat Mahallesi yakınında heyelan meydana gelmişti. Toprak, kaya ve ağaçların devrildiği yol, araç geçişine kapanmıştı. Heyelan sonrası Cide 154'üncü Karayolları Şefliği ekipleri tarafından yolun açılması için çalışma başlatılmıştı.

5 Mayıs’ta da Kastamonu'nun Cide ve İnebolu ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, İlyasbey köyü mevkiinde meydana gelen heyelan sebebiyle ulaşım kapanmıştı. Yolda kopan toprak kütlesi ise Karadeniz ile birleşmişti.

METEOROLOJİ SARI KOD VERMİŞTİ

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bolu, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Kastamonu, Muş, Van, Zonguldak, Şırnak, Bartın, Karabük ve Düzce için sarı kodlu uyarı yayınlamıştı. Rapora göre, Pazar günü öğle saatlerinden itibaren Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sinop’un kuzeybatısında yer yer yoğun kar yağışı (20 cm üzeri) bekleniyor.

