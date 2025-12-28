Türkiye genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilde köy yolları ulaşıma kapanırken, yollarda mahsur kalanlar, uzun araç kuyrukları ve trafik kazaları yaşandı. Ekipler, kapanan yolları açmak ve olumsuzlukları gidermek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İşte Türkiye'nin dört bir yanında kar haberleri...

KARABÜK

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle mağara yolunda aracıyla 5 saat mahsur kalan vatandaş ekipler tarafından kurtarıldı.

Olay, Bulak Mağarası yolunda meydana geldi. Arif Kuru (62) isimli vatandaş kar yağışının yolun olduğu bölgede aracıyla mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine Safranbolu Belediyesine bağlı ekipler kar küreme işlemleri yaparak vatandaşa ulaştı. Yaklaşık 5 saatlik bekleyişin ardından kurtarılan Kuru, jandarma ekiplerince güvenli bölgeye götürüldü.

Arif Kuru'nun iki gün önce karda mahsur kalan babasının aracına bakmak için geldiği ve etkisini artıran kar nedeniyle kendisinin de mahsur kaldığı öğrenildi. Öte yandan aynı güzergahta mahsur kalan çekici de ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

DÜZCE

Düzce’de kar sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin kanala uçtuğu kazada 5’i çocuk 8 kişi yaralandı.

Düzce’nin Yığılca ilçesinde, İ.D. idaresindeki 34 MTL 781 plakalı otomobil, Düzce-Yığılca karayolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada aynı aileden Kuzey, Anıl, İlknur, Öykü, Erdal, Ayşenur, Atlas ve Asya D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Eğitim, Araştırma ve uygulama Hastanesi'ne nakledildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

BURSA

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, hafta sonu tatilini fırsat bilen aileler ile günübirlikçilerin akınına uğradı. Akşam saatlerinde zirveden şehir merkezine dönüş yolu ise kar lastiği ve zinciri olmayan sürücüler nedeniyle kilitlendi. Kapanan yolda binlerce tatilci mahsur kaldı.

KOCAELİ

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili olurken, yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında ekipler yolda kalan araçlara da müdahale ediyor.

Kentin yüksek bölgelerinde etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Kar küreme ve buzlanma riskine karşı tuzlama faaliyetlerine devam eden ekipler, aynı zamanda kar yağışı sebebiyle ilerleyemeyen sürücülere teknik destek sağlıyor.

Öte yandan yüksek kesimlerde kar kalınlığı 25 santimetreyi geçti.

RİZE

Rize’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı yaylalarda 1 metreyi aşarken bazı köyleri de beyaza bürüdü.

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde başlayarak aralıklarla yağmaya devam eden kar, Rize’nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 1 metreyi aşmasına neden oldu. Rize’nin Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası’nda kar kalınlığı 114 santimetre olarak ölçülürken Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Palovit Yaylası’nda ise kar kalınlığı 112 santimetre oldu. Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Çağrankaya Yaylası’nda ise bu kar kalınlığı 110 santimetre olarak ölçüldü.

Öte yandan, Rize’nin diğer ilçelerinde kar yağışı hakim oldu. İkizdere'de 22 köy yolu, Çayeli'nde 11, Çamlıhemşin'de 10, Ardeşen'de 5, Kalkanedre'de 4, Hemşin'de 3 ve Fındıklı'da 2 olmak üzere toplamda 57 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Rize İl Özel İdaresi tarafından 32 iş makinesinden ve 72 personelden oluşan ekipler tarafından ulaşımın sağlanması için kapalı olan köy yollarında çalışma başlatıldı.

KASTAMONU

Kastamonu’da iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı sebebiyle Abana ilçesinde 2, Ağlı ilçesinde 13, Araç ilçesinde 6, Azdavay ilçesinde 41, Bozkurt ilçesinde 19, Cide ilçesinde 22, Çatalzeytin ilçesinde 25, Daday ilçesine 7, Devrekani ilçesinde 26, Doğanyurt ilçesinde 6, Hanönü ilçesinde 1, İhsangazi ilçesinde 5, İnebolu ilçesinde 34, Küre ilçesinde 18, Pınarbaşı ilçesinde 17, Seydiler ilçesinde 4, Şenpazar ilçesinde 20, Taşköprü ilçesinde 6, Tosya ilçesinde 2 olmak üzere toplam 274 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarının ulaşıma açılması için kapalı durumda bulunan 3 bin 130 kilometrelik yol ağında küreme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor.

HAKKARİ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele aracı, çalışma yaptığı sırada devrildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Karlı köyü yolunda meydana geldi. 2 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, ekipler tüm yolları açmak için seferber oldu. Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliğine bağlı iş makinesi ilçenin Vezirli, Gürdere, Karlı ve Kamışlı köyüne kadar yol boyu karla mücadele çalışmasına başladı. Karlı (Befircan) köyü yolunda çalışma yapıldığı sıra iş makinesi devrildi. İş makinesinin devrilmesi sonucu içinde bulunan operatör yara almadan çıktı. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, aracı kurtarmak için çalışma başlattı.

BİNGÖL

Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin sahada yoğun bir şekilde görev yaptığını belirterek, vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması için tüm imkânların seferber edildiğini söyledi.

Vali Usta, hizmet ağı içerisinde bulunan 280 köy yolundan 178'inin ulaşıma açıldığını, 102 köy yolunda ise açma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgelerde ekiplerin gece gündüz esasına göre çalıştığını vurgulayan Usta, özellikle yüksek kesimlerde çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü kaydetti.

Açıklamasında sahada görev yapan personele teşekkür eden Vali Usta, "İl Özel İdaremizin karla mücadele çalışmalarını koordine eden Genel Sekreterimize ve fedakârca görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.

Yetkililer, hava koşulları elverdiği ölçüde kapalı köy yollarının en kısa sürede ulaşıma açılmasının hedeflendiğini belirtti.

ELAZIĞ

Elazığ'da kar yağışı sonrasında kapanan 108 köy yolunun 57’si açılırken, halen kapalı olan köy yollarında çalışmalar sürüyor.

Elazığ'da dün etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları için İl Özel İdaresi 90 araç ve 120 ekip ile çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar sonucunda sabah saatlerinde kapanan 108 köy yolundan 57’si açılırken kapalı olan 51 yolda ise çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

BİTLİS

Bitlis il merkezi ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Ahlat ilçesine bağlı 20 köy yolu ulaşıma kapandı. Güne karla uyanan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizlemeye başladı. Ahlat İlçe Özel İdare Müdürü Seyfettin Gündoğan, ilçeye bağlı 20 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirterek, ekiplerin köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

GİRESUN

Giresun genelinde etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı ilçelerde ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İl genelinde 39 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Giresun İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından paylaşılan açıklamada, il genelinde kar yağışı nedeniyle toplam 39 köy yolunda ulaşım sağlanamadığı, ekiplerin, kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürüldüğü belirtildi.

İl Özel İdaresi sorumluluk alanında bulunan 499 köy yolu ile Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ağı içerisindeki 48 köy yolu olmak üzere Giresun genelinde toplam 547 köy yolu bulunuyor. Kar yağışından en fazla etkilenen ilçe ise Alucra oldu.

Alınan bilgiye göre, Alucra'da 29, Şebinkarahisar'da 4, Çanakçı'da 3, Piraziz'de 2 ve Doğankent'te 1 olmak üzere toplamda 39 köy yolunda ulaşım sağlanamazken, diğer ilçelerdeki yolların ekiplerin yoğun çalışmaları sayesinde açık tutulduğu bildirildi.

IĞDIR

Iğdır'da dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası birçok köy yolu kapanırken havalimanında da güvenli uçuş için çalışmalar devam ediyor.

Iğdır'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun kar nedeniyle Iğdır genelinde 53 köy yolu ulaşıma kapanırken, kapalı yolların toplam uzunluğunun 291 kilometre olduğu bildirildi.. Öte yandan Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda, uçakların güvenli iniş ve kalkışlarının sağlanabilmesi amacıyla pist ve apronlarda kar temizleme çalışmaları titizlikle yürütüldü. Havalimanı ekiplerinin koordineli çalışmaları sayesinde hava trafiğinin aksamaması için gerekli tüm önlemler alındı. Yetkililer, vatandaşları muhtemel buzlanma ve ulaşım aksamalarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

HAKKARİ

Hakkari'de belirli aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı ve fırtına, günlük yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 301 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların yeniden açılması için Hakkari İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kent merkezinde park halindeki araçlar karla kaplanırken, belediye ekipleri yolların açık tutulması için gece gündüz yoğun mesai harcıyor. Hafta sonuna denk gelen kar yağışını fırsat bilen çocuklar ise gece geç saatlere kadar sokaklara çıkarak kızak ve bidonlarla kaymanın keyfini yaşadı.

Yetkililer, yağışların bu şekilde devam etmesi halinde eğitim öğretime ara verilmesinin gündeme gelebileceğini belirtiyor.

