İhlas Haber Ajansı
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda çatışma çıktı! Çok sayıda polis yaralandı
Son dakika... Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen şafak operasyonunda teröristler ile polis arasında çatışma çıktı. Gelen ilk bilgiler arasında 7 polis memurunun yaralandığı yer aldı. Adrese takviye ekipler sevk edildi, operasyon sürüyor...
Yalova Emniyet Müdürüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi.
OPERASYONDA ÇATIŞMA ÇIKTI
Operasyonda çıkan çatışmada 7 polis yaralandı. Yaralılar ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
ÖZEL HAREKAT DESTEĞE GİTTİ
Öte yandan operasyon devam ederken Bursa'da özel harekat ekiplerinin bölgeye destek için geldiği öğrenildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR