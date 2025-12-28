Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili konuşan oğlu Tuğberk Yağız Gülter, başlangıçta olayı kaza olarak gördüğünü ancak şüphelerin zamanla oluştuğunu söyledi. Gülter, ablası Tuğyan’ın cinayetle bağlantısı varsa bunun Kervan isimli kişi nedeniyle olabileceğini öne sürerek, “Ablam katilse, bunu Kervan için yapmıştır” dedi.

"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut (52), eylül ayında Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Aylardır konuşulan şüpheli ölüm, ülke gündeminden düşmedi.

Güllü’nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, A Haber'de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ŞÜPHELER ZAMANLA OLUŞTU!"

İlk etapta yaşananları bir kaza olarak değerlendirdiğini söyleyen Gülter, şüphelerin zamanla oluştuğunu ifade etti.

Annesiyle ilişkisinin her zaman iyi olduğunu belirten Gülter, ablası Tuğyan’ın annesinin konuşmadığı kişilerle temas kurduğunu dile getirdi. Bu zamana kadar susmayı tercih ettiğini söyleyen Gülter, bundan sonra merak edilen her soruya cevap vereceğini vurguladı.

Hastaneye giderken aklında hiçbir şüphe olmadığını ifade eden Gülter, ablasının bayıldığını gördüğünde olayın kesinlikle bir kaza olduğunu düşündüğünü söyledi. Annesinin yanındayken kendisine intihar iddialarının iletildiğini aktaran Gülter, kamuoyuna açıklama yapılması gerektiğinde metni kendisinin okumayı teklif ettiğini belirtti.

Gülter, ablasının kendisini saat 01.42’de arayarak annesinin öldüğünü haber verdiğini ve telefonda çığlıklar attığını anlattı. Bu haberin ardından yola çıktığını söyleyen Gülter, saat 03.10’da Çınarcık’a ulaştığını kaydetti.

"BÖYLE BİR ŞEYİ YAPABİLECEK BİR YAPIYA SAHİP"

Ablası ile annesi arasında zaman zaman her anne-kız ilişkisinde olabileceği türden tartışmalar yaşandığını belirten Gülter, herkes gibi kendisinin de gerçeklerin ortaya çıkmasını istediğini söyledi. Ablasının bu olayda bir rolü olup olmadığının netleşmesini talep ettiğini ifade etti.

Ablasının ilişkiler konusunda duygusal ve kırılgan bir yapıya sahip olduğunu dile getiren Gülter, sevdikleri için kolaylıkla kavga edebilen bir karakteri olduğunu söyledi. Kimseye iftira atmak istemediğini vurgulayan Gülter, ancak böyle bir şeyi yapabilecek bir yapıya da sahip olduğunu ifade etti.

"ABLAM KATİLSE BUNU KERVAN İÇİN YAPMIŞTIR"

Gülter, “Eğer ablam katilse, bunu Kervan için yapmıştır” ifadesini kullanarak dikkat çeken bir iddiada bulundu. Cinayetle uzaktan ya da yakından bağlantısı olan herkesten şikayetçi olduğunu belirten Gülter, annesinin, ablasının birlikte olduğu Kervan isimli kişiden hoşlanmadığını da açıkladı. Gülter, annesi ile ablası arasında Kervan nedeniyle yaşanan bir tartışmanın ciddi boyutlara ulaştığını sözlerine ekledi.

Hayat sigortası hakkında bilgisi olmadığını ileri süren Tuğberk, "Annemin sigortalarından uzaktan yakına bilgim yoktu. Bu işlerle Rahmi abi bakardı. Ayrıca bankalardan gelen belgelerde annemin sigortası yoktu. Annem genelde yeşil çantasını her zaman yanında taşırdı. Nakit parayı pek üzerinde tutmaz, eline geçen parayı hemen altına yatırırdı." dedi.

