TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Bayraktar KIZILELMA'nın akıllı filo otonomisine yönelik test uçuşunda dünya havacılık tarihinde ilk kez iki insansız savaş uçağının otonom olarak yakın kol uçuşu gerçekleştirmesi dolayısıyla emeği geçenleri tebrik etti.

Fuat Oktay'dan Bayraktar KIZILELMA için tebrik mesajı

Oktay, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Bölgemizdeki tehditler ve küresel belirsizlikler karşısında "yerli ve milli" imkânlarla elde ettiğimiz başarılar, ülkemizin savunma sanayi vizyonunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu tarihi başarılardan dolayı büyük bir memnuniyet ve gurur duyuyor; emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum." dedi.

