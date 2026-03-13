Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye hava sahasında imha edilen füzeler üzerinden İran’ı defalarca uyardıklarını, NATO ve kendi güvenlik tedbirleriyle sahada hazır olduklarını vurguladı. Yılmaz ayrıca arz sorunu yaşanmayacağını söyledi ve "Maliyetin getirdiği sorunları yaşayacağız" dedi.

Bölgesel gerilimin tırmandığı bir dönemde Türkiye, hem askeri tedbirleri hem de diplomatik girişimleriyle stratejik bir denge politikası yürütmeye devam ediyor.

CNN Türk ekranlarında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran merkezli çatışma sürecine dair Türkiye’nin yürüttüğü arabuluculuk çabalarını ve hava sahası güvenliğine yönelik açıklamalarda bulundu.

Cevdet Yılmaz'dan İncirlik Üssü için net mesaj: İran'ı defalarca uyardık

Savaşın çıkmaması için Türkiye'nin yoğun çaba harcadığını anlatan Yılmaz, ekonominin geleceğine dair de konuştu.

TÜRKİYE SAHASINA DÜŞEN FÜZELER

Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bir arabuluculuk yapma gayretinde olduk ama son anda Umman'a döndü ibre ve olumlu sonuçlanmadı. Maleesef savaşla sonuçlandı.

"İRAN'I DEFALARCA UYARDIK"

(Türkiye hava sahasında imha edilen füzeler) Bu olayın tekrarlanmaması için defalarca uyardık. İran'da şu anda bütüncül bir karar alma sistemi yok. Farklı bir yapılanmaya gitmiş durumdalar. Türkiye hem NATO üyesi olarak hem de kendi varlığıyla tedbirlerini almaya devam edecek.

İncirlik Üssü de bir Türk komutanının himayesindeki bir üs. Türkiye'nin üssü aslında.

İran, 'füzeyi biz atmadık' diyor.

Taraflardan karışık mesajlar geliyor. İsrail, savaşı uzatma çabasında, ABD daha farklı bir yaklaşımda. Bir belirsizlik var, tam olarak kestiremiyoruz. Trump'ın genel yaklaşımından çıkardığım; bu savaşı uzun süre devam ettirmeyeceği yönünde. Hem ekonomik hem insani boyutta riskleri var. Dolayısıyla bir noktada sonlandırılacağını düşünüyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti, liderler diplomasisi ve dışişleriyle, tüm kurumlarıyla çok yönlü bir çaba içinde. Bu savaşın bir an önce bitmesini istiyoruz. Çok açık bir çabamız var.

"TÜRKİYE'DE ARZ SORUNU YOK"

Türkiye arz sorunu yaşamaz. Fiyat yönüyle daha çok etkileneceğiz. Maliyetin getirdiği sorunlarla yaşayacağız. Orada da şöyle bir adım attık: Bütçe açığımızı artırma pahasına, eşel mobili getirme kararı aldık.

