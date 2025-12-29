Beyoğlu ve Şişli’deki asayiş uygulamasına katılan Yıldız, polisin İstanbul’un her köşesinde olduğuna dikkat çekerek “Bu şehir bizim şehrimiz, biz İstanbul’un emniyetiyiz. Zehir tacirleri ve şehir eşkıyalarıyla mücadelemizi 7/24 kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nce Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde suçla mücadele kapsamında drone destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Ekipler, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Uygulamaya katılan İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, meslektaşlarına başarılar dileyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. İstanbul’un huzurunun Türkiye’nin huzuru olduğu anlayışıyla çalıştıklarını belirten İl Emniyet Müdürü Yıldız “Yeni bir yılın arifesinde bu akşam da Beyoğlu ve Şişli ilçelerimizde vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti için tüm birimlerimizle sahadayız. Kararlılıkla zehir tacirleri ve şehir eşkıyalarıyla 7/24 mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu mücadele sadece bugünün değil, yarınlarımızın da güvenlik ve huzuru için sürdürdüğümüz bir mücadeledir. İstanbul’umuzun sadece Beyoğlu’nda değil, bütün sokaklarında, caddelerinde, her köşesinde uygulamalarımızı devam ettiriyoruz. Bu uygulamalarda bize destek olan aziz İstanbul’umuzun değerli vatandaşlarına ve fedakârca görev yapan kıymetli meslektaşlarıma ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı. Yılbaşı arifesinde olduklarını belirten Yıldız “Yeni yılın huzur ve güven içerisinde geçirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son olarak şunu ifade edeyim; bu şehir bizim şehrimiz, biz İstanbul’un emniyetiyiz” diye konuştu.

