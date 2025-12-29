Gazze’de aralıksız soykırım, Suriye’de her gün genişleyen işgal, Lübnan’da bitmeyen saldırılar, Sudan’da iç savaş, Mısır’la anlaşma, Afrika Boynuzu’nda kriz… Hepsinin ardında İsrail var. Her adımda Türkiye’nin karşısına çıkan İsrail, sabırları zorlamaya devam ediyor.

YEŞİM ERASLAN - Filistin’den Lübnan’a, Yemen’den D. Akdeniz’e kadar Türkiye’nin tarihî etkinliği bulunan coğrafyalarda sürekli kriz çıkarak İsrail, âdeta ateşle oynuyor. Orta Doğu’nun istikrarsızlığından güç devşiren İsrail, Sudan’da iç savaşın “gölge aktörü” rolüne soyunmuş durumda… İsrail şimdi de Somali ile Eritre’yi savaşın eşiğine getiren, Somali’den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland’ı tanıyarak ‘istikrarsızlaştırma’ politikasını Afrika Boynuzu’na taşımaya çalışıyor.

Tel Aviv yönetiminin Somaliland’ı tanıma girişiminin arkasındaki stratejik hesapları oldukça net. Kara kıtanın en stratejik noktası olan Afrika Boynuzu’na göz diken İsrail, Asya-Afrika ticaret hattına erişimin yanı sıra Somali’nin stratejik ortağı olan Türkiye’nin bölgedeki etkisini de sınırlandırmayı amaçlıyor. İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Somaliland’ı tanıma kararının arkasında Mossad yer alıyor. Bilindiği gibi Ankara, geçen yıl, Somali ve Etiyopya’yı Ankara’da barış masasına oturtmuş ve kara kıtanın yeniden kan gölüne dönmesinin önüne geçmişti.

HEDEFİ SURİYE’Yİ BÖLMEK

Türkiye, Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin ardından bağımsız bir Şam yönetimi için desteğini esirgemezken, İsrail bu kez bir taraftan terör örgütü SDG/YPG’ye dayanak oluyor, diğer taraftan da iç savaş için Dürzi gruplarını destekleyerek, ülkenin topraklarını gasbetmekten geri durmuyor. Orta Doğu’nun kaosa sürüklenmesi için elinden geleni ardına koymayan İsrail, Suriye’de parçalanmış ve bölünmüş bir devlet yapısı istiyor.

GÖZÜ AKDENİZ’DEKİ ENERJİDE

Türkiye’nin Doğu Akdeniz adımlarına da göz diken İsrail, Ankara’nın haklarını korumak için Libya ile yaptığı “deniz yetki alanı” anlaşmasının bir benzerini sürekli bombalar yağdırdığı Lübnan’la Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ni masaya oturtarak yaptı. İsrail, Lübnan’a daha önce de benzer bir anlaşma imzalamış ancak Meclis reddetmişti. İsrail, şimdi, bu yeni anlaşmanın Meclis’in onayına sunulmadan yürürlüğe girmesi için baskı uyguluyor.

İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırım sonrasında Ankara ile Kahire hattındaki yakınlaşma ve karşılıklı ziyaretler de Tel Aviv yönetimini korkuttu. Türkiye’nin Mısır ile yıllar sonra yeniden ortak tatbikat yapmasını hazmedemeyen İsrail, ABD Başkanı Donald Trump’ın baskılarıyla Kahire hükûmeti ile 35 milyar dolarlık doğalgaz anlaşması imzaladı.

SUDAN’DA İÇ SAVAŞ İSTİYOR

Türkiye’nin Sudan ile Kızıldeniz cephesindeki yakınlaşması devam ederken, İsrail yönetimi bu kez de ülkenin altınlarına göz dikerek parçalanmış bir ülke için silah satışını artırdı. Bütün ve güçlü bir Sudan yerine üç parçaya bölünmüş bir ülke hedefleyen İsrail, BAE ile birlikte el altından Sudanlı teröristlere silah yağdırıyor.

Türkiye’yi adım adım takip eden Tel Aviv yönetimi son olarak da İsrail ordusunun Türkçe hesabından, MSB’nin tanklı paylaşımına gönderme yaptı. 26 Aralık’ta “Güçlü, Cesur, Korkusuz” mesajıyla Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir tankın fotoğrafını paylaşan MSB, paylaşımın en altına “#MilliSavunmaBakanlığı” ve “#GününFotoğrafı” etiketlerini ekledi. İsrail Savunma Kuvvetlerinin Türkçe hesabı da “#İsrailSavunmaKuvvetleri” ve “#GününFotoğrafı” etiketlerini kullandı. İsrail’in bu tutumu karşısında MSB, “Güç silahta değildir! Asıl güç, masumların size duyduğu güvendir” mesajıyla Türk askerinin çocuklarla olan fotoğrafını paylaştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası