İsrail’in güneyindeki Necef bölgesinde, polis baskınlarına tepki gösteren bedeviler, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in ziyaretini protesto etti. Taşlı protestoya polis göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, iki kişi gözaltına alındı.

İsrail’in güneyinde yer alan Necef bölgesinde tansiyon yükseldi. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in, son dönemde polis baskınlarıyla gündeme gelen Tarabin kasabasına yaptığı ziyaret, bölge halkının tepkisine neden oldu. Bedeviler, Ben-Gvir’i taşlayarak protesto etti.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İsrail basınına yansıyan bilgilere göre; polis ve ordu yetkililerinin eşlik ettiği ziyaret, kasaba sakinleri tarafından “provokatif” olarak nitelendirildi. Protestonun büyümesi üzerine İsrail polisi göz yaşartıcı gaz kullandı. Olaylarda iki kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

“KORKMUYORUM, TEKRAR GELECEĞİM”

Yoğun güvenlik önlemleri altında açıklama yapan Ben-Gvir, bölgeye yönelik ziyaretlerinden geri adım atmayacağını belirterek, “Korkmuyorum, tekrar geleceğim” dedi. Ben-Gvir ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Necef’te kanun ve düzen sağlanacak. Burası bizim evimiz” ifadelerini kullandı.

İsrail polisi, geçtiğimiz aydan bu yana Necef bölgesindeki güvenlik varlığını artırmış, bedevi yerleşimlerine sık sık baskınlar düzenlemişti. Bölge sakinleri ise kasaba girişlerine kurulan kontrol noktalarına ve uygulanan toplu cezalandırma politikalarına sert tepki gösteriyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası