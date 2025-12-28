Netanyahu’nun uçağı Avrupa semalarında adeta tur attı. UCM’nin tutuklama kararına rağmen UCM kararına rağmen Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahasını açtı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Florida’ya taşıyan uçak, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) taraf olan üç ülkenin hava sahasını kullandı.

UÇUŞ ROTASI DİKKAT ÇEKTİ

Flight Radar verilerine göre sabah saatlerinde İsrail’den havalanan ve “Wings of Zion” adı verilen uçak, Atlas Okyanusu’na ulaştı.

Netanyahu’nun uçağı, daha önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York’a gittiği rotadan farklı bir güzergah izledi.

Uçak, UCM’nin tutuklama kararına rağmen Roma Statüsü’ne taraf olan Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarından geçerek okyanusa açıldı.

ÖNCEKİ ZİYARETLERDEN FARKLI BİR GÜZERGÂH

Netanyahu’nun geçmiş ziyaretlerinde tutuklanma riski nedeniyle bazı ülkelerin hava sahasını kullanmaktan kaçındığı biliniyordu. Eylül ayında BM Genel Kurulu için New York’a giderken Yunanistan ve İtalya hava sahasını kullanan Netanyahu, Fransa hava sahasına girmemişti.

UCM’NİN TUTUKLAMA KARARI

Uluslararası Ceza Mahkemesi, 21 Kasım’da Gazze Şeridi’nde işlendiği belirtilen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

GÜNDEMDE GAZZE VE İRAN, F-35 VAR

Netanyahu’nun Florida’da ABD Başkanı Donald Trump ile Gazze’de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçiş başta olmak üzere çeşitli başlıkları ele alması bekleniyor.

The Times of Israel, uçağın yerel saatle 14.00’te (TSİ 22.00) Florida’ya inmesinin planlandığını aktardı. Haberde, uçağa gazetecilerin alınmadığı ve Netanyahu’nun İsrail’den ayrılmadan önce açıklama yapmadığı belirtildi.

YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Israel Hayom gazetesine göre Netanyahu, Trump öncesinde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşecek. Ayrıca ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve Savunma Bakanı Pete Hegseth ile temas kurması da bekleniyor.

Trump–Netanyahu görüşmesinin, Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinde İsrail saatiyle 22.30’da (TSİ 23.30) yapılması planlanıyor.

ESİR AİLESİNDEN WASHİNGTON TEMASI

Öte yandan İsrail ordu radyosu, Gazze’de cesedi bulunan son İsrailli esir Ran Gvili’nin ailesinin, ikinci aşamaya geçilmemesi için ABD Başkanı Trump ile görüşeceğini duyurdu.

